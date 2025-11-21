La Opinión Hoy: Trump analiza “medidas adicionales” contra narcos en México

En medio de la lucha que el gobierno de Estados Unidos emprendió contra los cárteles de la droga, muchos de los cuales designó como organizaciones terroristas, el presidente Donald Trump evalúa medidas adicionales contra los grupos criminales que operan en México, así lo informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa donde también destacó los avances históricos del gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra las drogas.

</p>

Leavitt detalló que el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga y su equipo de seguridad nacional está analizando estas opciones constantemente.

Estas declaraciones se dan unos días después de que el presidente Trump dijo que no está contento con México por el combate al narcotráfico y señaló que no descarta un ataque contra los cárteles en territorio mexicano.

Esta polémica se produce en medio del operativo Lanza del Sur, que la administración de Trump realiza para combatir el narcotráfico en toda Latinoamérica, argumento utilizado para destruir unas 20 lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, en donde han muerto alrededor de 80 personas.

Pantallas

Rafael Cores nos compartió sus recomendaciones de estrenos, de películas, series y documentales en pantallas. Hola, Rafa, qué tal.

“Hay un estreno grande, muy grande en taquilla, va a ser este fin de semana y también tenemos cosas interesantes en plataforma, pero empecemos con la segunda parte de Wicked, que es Wicked for Good. El año pasado, todos recordarán el éxito que fue Wicked, que se convirtió, por cierto, en la adaptación de una obra de Broadway con más éxito en la historia del cine”, dijo Rafael Cores.

Agregó que “Por supuesto, ya estaba todo el mundo pendiente de esa segunda parte, porque la primera no había quedado inconclusa, dijo el director John Chu, repiten las protagonistas Cynthia Erivo en el papel de Elphaba y Ariana Grande en el papel de Glinda. Arranca la película estando ellas dos distanciadas porque a Elphaba la han como desterrado, ahora ya es la malvada bruja del oeste y vive exiliada y oculta en el bosque, aunque ella sigue con su intención de luchar por la libertad de los animales silenciados y también de exponer la verdad sobre el mago de Oz, que vuelve a ser el Wizard, vuelve a ser Jeff Goldblum”.

