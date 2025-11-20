La Opinión Hoy: Exatleta olímpico canadiense acusado de narcotráfico

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, presentaron su caso contra Ryan Wedding, ex atleta olímpico del equipo canadiense, a quien de haberse convertido en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Wedding se presentó como narcotraficante y canadiense, representó a Canadá como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Utah en el 2002 y figura en la lista de los diez más buscados por el FBI el día de hoy.

Bondi y Patel ofrecieron una rueda de prensa en Washington junto con el comisionado de la real policía montada de Canadá, Michael Duheme, el departamento de justicia de Estados Unidos acusa a Wedding de dos cargos adicionales de manipulación e intimidación de testigos, lavado de dinero y narcotráfico.

Wedding además, está acusado del asesinato de un testigo Federal para ser imputado en 2024, el testigo fue asesinado a tiros en un restaurante en Medellín, Colombia, antes de poder testificar contra Wedding.

Por último, el director del FBI comparó a Wedding con una versión moderna de Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán e instó a los ciudadanos a que informen sobre cualquier información que puedan tener acerca del acusado el departamento de estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por la captura de Wedding, un aumento considerable con respecto a los 10 millones iniciales.

Farándula

Es momento de los espectáculos con Clary Castro, ya que hay nuevos horizontes para conductores que ya llevan bastante tiempo en el mundo del espectáculo.

“Estamos hablando en estos momentos de Alan Tacher, que es uno de los conductores estelares del programa Despierta América Matutino de la cadena Univisión, y pues desde que se llevaron a cabo la entrega de premios Latin Grammy en la ciudad de Las Vegas, nos enteramos de que Alan Tacher y Alejandra Espinosa van a ser los conductores del nuevo reality de Televisa Univisión que lleva por nombre Apostarías Por Mí“, dijo Castro.

Agregó que “este reality show como tal consistirá en que parejas de famosos ingresen a una casa específica a convivir, pues como te imaginarás tú, 24/7. Ahora bien, dudo de que el formato es interesante porque vimos que le fue muy bien, por ejemplo, a este programa de Secretos de Parejas en donde estuvo Poncho con Marcela, que es su esposa, estuvo Bárbara de Regil con su esposo, estuvo también este Julián Gil con Valeria Marín y otras personalidades, una pareja más, creo”.

