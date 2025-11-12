La Opinión Hoy: Senado llega a un acuerdo para poner fin a cierre de Gobierno

Los senadores encargados de las asignaciones presupuestarias publicaron el texto de un paquete de tres proyectos de ley de financiación a largo plazo que forman parte del plan para poner fin al cierre del gobierno de una vez por todas.

</p>

De acuerdo a CBS News, la estrategia consiste en votar para avanzar la resolución de continuidad aprobada por la Cámara de Representantes y enmendarla para incluir el paquete de asignaciones, así como una prórroga más larga de la financiación del gobierno.

Dicho acuerdo permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, no de forma inmediata, ya que el paquete enmendado aún tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría tardar varios días.

El acuerdo permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para los departamentos de agricultura, asuntos de veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que posibilitará pagar los sueldos de los alrededores de 650,000 funcionarios puestos en suspensión salarial y así reintegrar algunos de ellos que fueron suspendidos de su empleo.

Este cierre del gobierno federal acumula el récord de 40 días, provocando la suspensión del sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impago de cupones de alimentos para los más pobres y largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo. Esto por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria.

Ante la falta de salarios, muchos funcionarios se han visto obligados a recurrir a donaciones de comida o préstamos de emergencia. Mientras un gran número seguía trabajando sin recibir su nómina.

