La Opinión Hoy: Electores en Virginia eligieron por primera vez a una mujer como gobernadora

“Les comento el día de hoy que los electores y las electoras en Virginia eligieron por primera vez a una mujer para la gobernatura”, esto fue entre la demócrata Abigail Spanberger, quien resultó ganadora, y la republicana Winsome Earle-Sears, por lo que los comicios ya eran de por sí históricos.

Tras el cierre de las urnas, de acuerdo con el recuento de la agencia de noticias Associated Press, la demócrata Abigail Spanberger ganó la contienda dándole a los demócratas una victoria clave de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026 y además se confirmó como la primera mujer en dirigir el estado.

De esta manera, la victoria de Spanberger cambiará el control partidista de la Gobernación cuando la excongresista y además exagente de la CIA suceda al gobernador republicano saliente Glenn Youngkin. Entre otras cosas, su discurso se centró en reducir el costo de la vida en Virginia, aumentar los fondos para las escuelas públicas y proteger los derechos reproductivos.

Recién este fin de semana, el expresidente Barack Obama se presentó en uno de los actos de campaña de Spanberger y le brindó su total apoyo en la carrera contra Earle-Sears, a la que Trump ha calificado de manera positiva, pero sin un verdadero respaldo oficial.

Cabe destacar que solo una vez desde el gobierno de Richard Nixon, los virginianos han elegido a un gobernador del mismo partido que el presidente, por lo que las encuestas ya colocaban a la demócrata como favorita.

Hombre acosa y toca a Claudia Sheinbaum en plena calle de la Ciudad de México

La tarde de este martes 4 de noviembre, un video donde se aprecia como un hombre en evidente estado de intoxicación acosa a la presidenta Claudia Sheinbaum en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, se ha viralizado en redes sociales.

Esta situación se dio cuando la mandataria se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública y se encontraba saludando a la ciudadanía, tomándose algunas fotos cuando el hombre se acerca. En la grabación se aprecia como el sujeto intenta besar en el cuello a la presidenta y al mismo tiempo la abraza por la espalda haciendo contacto físico en todo momento.

Se escucha una mujer alertando sobre la situación, por lo que al parecer el personal de seguridad de la presidenta lo separa, pero resalta la insistencia del hombre. Sheinbaum toma distancia cuando el hombre intenta abrazarla de nuevo. Ya con intervención de un hombre de traje, lo comienzan a alejar, al tiempo que la presidenta le dice, “Nos tomamos la foto, no te preocupes.”

En un último intento, el hombre vuelve a acercarse a la mandataria sin que se logre entender su dicho, debido a que se nota en estado inconveniente. El momento fue previo a la reunión nacional de universidades e instituciones públicas de educación superior en la capital del país.

Hasta el momento, ni presidencia ni la Secretaría de las Mujeres o su titular, Citlalli Hernández Mora, se han pronunciado por lo ocurrido la tarde de ese sábado. La grabación de apenas unos segundos ha generado diversos cuestionamientos sobre el personal de seguridad de la presidenta y la cercanía que tienen algunos ciudadanos cuando asiste a eventos públicos.

Entre los comentarios que destacan es uno donde se pide no revictimizar a Sheinbaum por la situación. Es claro que ella no tenía control de la situación, sin embargo, es de resaltar que su equipo de seguridad claramente no actuó de manera adecuada.

