La Opinión Hoy: Los Dodgers de Los Ángeles conquistaron su segunda Serie Mundial consecutiva

Los Dodgers de Los Ángeles completaron este fin de semana una de las remontadas más dramáticas que se recuerden en la historia de las ligas mayores, y por su parte, los Blue Jays se quedaron a dos outs alta del noveno inning y con esto estuvieron muy cerca de conquistar su tercera corona de Serie Mundial en la historia de la franquicia y sería la primera en 32 años. Ricardo López Juárez, editor de Deportes de La Opinión, nos habló sobre esta memorable Serie Mundial.

</p>

“Una épica Serie Mundial, un sub baja de emociones, porque quien vio la Serie Mundial sufrió, o sea, fueron demasiadas emociones, muy cardíaco, mucha agonía, un gran espectáculo que nos regalaron los Dodgers y los Blue Jays. Yo realmente me siento mal por Toronto, por sus jugadores, por su afición, que impecable la afición de los Blue Jays. Creo que fueron el mejor equipo, el que mejor jugó, el que mejor batió, el que mejor fildeo en general, fue el mejor equipo, pero los Dodgers realmente mostraron mucho carácter y se habla mucho de que es un superequipo, 700 millones de dólares la nómina, pues sí, todo lo que quieran, pero a final de cuentas había que ganar con carácter y mostraron el mismo para sacar el noveno título de su historia”, dijo Ricardo López Juárez.

Dijo que “Acabando el juego 7, le preguntaron a Shohei Ohtani su opinión sobre lo que hizo su compatriota Yoshinobu Yamamoto, quien por cierto Yamamoto firmó con los Dodgers en cierta forma porque Ohtani estaba en los Dodgers y luego Roki Sasaki llegó a los Dodgers porque Ohtani y Yamamoto estaban en el equipo. O sea, el factor Ohtani es mucho más grande que sus jonrones y que sus lanzamientos. (…) Pero cuando le preguntaron a Ohtani isobre su compatriota, dijo: “Yamamoto es el mejor pitcher del mundo” .

Ronda Política

Araceli Martínez, periodista de la opinión y especializada en el mundo de la política, nos analizó una noticia grande

“En la semana el gobernador Gavin Newsom confirmó en una entrevista de televisión con la CBS News que va a buscar la presidencia de Estados Unidos, algo que todos ya sabíamos y que, pues que nos dimos cuenta incluso desde antes de la elección pasada presidencial, porque él anduvo recorriendo todo el país en diferentes eventos. Entonces, no es una sorpresa, simplemente él lo está confirmando lo que está ha estado en boca de todos durante mucho tiempo y dice que a partir el año que entra tenemos elecciones intermedias y a partir de las elecciones intermedias él ahora sí abiertamente moviéndose”, dijo Araceli Martínez.

Seguir leyendo: