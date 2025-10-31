La Opinión Hoy: Preocupan “tácticas militares” de la Patrulla Fronteriza contra migrantes

La principal preocupación sobre el despliegue de elementos de la patrulla fronteriza en ciudades como Chicago, Los Ángeles, es la aplicación de la táctica militar para sus operaciones debido a su labor concentrada primordialmente en las fronteras. Se puede observar que el enfoque continuo en tácticas de aplicación de la ley de inmigración, cada vez más públicas y militarizadas, no beneficia ni a ICE las ciudades donde se implementan estas tácticas.

</p>

Esto lo advirtió Deborah Fleischaker, exjefa interina de gabinete de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, en una conferencia de prensa.

“No es bueno para ninguna de nuestras comunidades ni para el país y no es una buena práctica de control migratorio”, así lo aseguró la exfuncionaria.

The Washington Examiner publicó que el gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a destituir a funcionarios de ICE en oficinas de cinco importantes ciudades y a cubrir algunos de esos puestos con agentes veteranos de la patrulla fronteriza.

Estos cambios incluyen ciudades como Denver, Los Ángeles, Philadelphia, Phoenix y San Diego, ellos fueron relevados de sus cargos y reubicados en otras posiciones dentro de la Agencia Federal, esto permitiría aplicar tácticas de operaciones de migratorios de la patrulla fronteriza en ciudades alejadas de las fronteras, lo cual ha desatado muchas preocupaciones.

Fleischaker dijo que es importante que haya un control migratorio y se beneficie la seguridad pública, pero los actuales operativos están afectando a todos los estadounidenses en general.

