Tasas hipotecarias aumentan a su nivel más alto desde junio de 2025

Para inicios de esta semana, el promedio de las tasas hipotecarias en Estados Unidos continúa fluctuando, marcando uno de los aumentos más altos desde junio de 2025 en su tasa fija a 30 años.

Según datos de Mortgage News Daily, durante el cierre del mes de agosto y comienzo de septiembre 2026, el tipo hipotecario se ubicó en los 6.87% desde los 6.65% registrados hace menos de 15 días por Freddie Mac.

Al respecto, Matthew Graham, director de operaciones de Mortgage News Daily, comentó que, pese a que las tasas se han mostrado elevadas, su repunte no ha sido ni repentino ni inesperado. “En cambio, se ha tratado de un ascenso gradual impulsado por los factores habituales: las expectativas de inflación, la elevada emisión de bonos y la resiliencia económica. Estos tres factores están sujetos a cierta variabilidad en el futuro”, dijo.

Por su parte, Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com, también coincide en que “las tasas hipotecarias siguen la tendencia del bono a 10 años, que ha experimentado una variación tan drástica en las últimas semanas”.

Y es que tanto el encarecimiento de los precios de la energía en medio de un prolongado conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán sigue impulsando la inflación y la rentabilidad de los bonos. Antes de iniciada la guerra a finales de febrero, las tasas hipotecarias tan solo se ubicaban en el 5.99%.

Pero los futuros compradores de viviendas no solo se enfrentan a tipos hipotecarios más altos, sino a una crisis de asequibilidad impulsada por la falta de inventario en el mercado inmobiliario que ha provocado uno de los mayores aumentos de viviendas.

Los precios de una vivienda unifamiliar se ubican actualmente por encima de los $400,000 dólares, con una subida de 1.5% interanual durante el mes de junio.

En este sentido, Rebecca Kaufman, directora asociada de materias primas de S&P Dow Jones Indices, expresó que, debido a que los costes de financiación siguen siendo elevados para los posibles compradores, “los actuales propietarios de viviendas se muestran reacios a renunciar a los bajos tipos de interés hipotecarios obtenidos en años anteriores”, esta situación ajusta mucho más al mercado.

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