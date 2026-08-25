Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. cayeron un 10.5% en julio

Tras un reciente reporte de tasas hipotecarias al 6.65% y un sector de la construcción paralizado, esta semana un nuevo informe de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio indicó que las ventas de vivienda nuevas en Estados Unidos disminuyeron un 10.5% durante el mes de julio en comparación con el 6.3% registrado en junio.

Aunque los datos tienden a ser volátiles mes a mes, la tasa anualizada se ubicó en las 607,000 unidades estacionalmente; las cifras presentadas representan el número de cierres de contratos para la venta de nuevas viviendas en medio de una crisis de asequibilidad que sigue alejando a los posibles compradores del mercado.

Si bien, de acuerdo con el reporte, durante julio los precios de las viviendas cayeron un 0.9%, ubicándose en los $393,800 dólares respecto al año anterior, los altos costes de endeudamiento siguen siendo un factor clave para mantener al mercado inmobiliario en un prolongado ajuste.

En este sentido, Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com, explica que las tasas hipotecarias siguen la tendencia del bono a 10 años, el cual continúa experimentando variaciones, y mientras se mantenga por encima del 4%, el sector seguirá teniendo presión.

Por su parte, el sector de la construcción también es un factor clave para el mercado; según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, en julio se registró una marcada caída del 15.7% interanual en la construcción de viviendas unifamiliares, lo que restringe el inventario en el mercado ante la elevada demanda, terminando por impulsar los precios de los inmuebles.

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