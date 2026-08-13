Casas inalcanzables y menos oportunidades laborales: el doble desafío para los compradores primerizos

Desde que se disparó la inflación en 2022, hay dos sectores de la economía que se han visto fuertemente afectados: el mercado laboral y el mercado inmobiliario, y la relación entre ambos es más estrecha de lo que se imagina, ya que uno depende en su totalidad del otro.

Con un mercado laboral ajustado, una alta tasa de desempleo, un ritmo de contratación débil, salarios no equiparados a la inflación y elevados precios de los bienes básicos, aunado a grandes deudas en tarjetas de crédito y préstamos, las capacidades de ahorro de los compradores de viviendas primerizos han mermado en los últimos años, haciendo que el mercado inmobiliario se vea fuertemente golpeado.

Por su parte, el sector de la vivienda también enfrenta sus propios desafíos: tasas hipotecarias más altas y escasez de inventario que ha provocado un aumento exponencial en el precio de las viviendas a las cuales un estadounidense promedio no podría acceder.

Lo que se proyecta en conjunto es una gran crisis de asequibilidad en medio de una fuerte inestabilidad e incertidumbre económica ante un débil poder adquisitivo. Al respecto, Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, comentó que “el mercado laboral es, en realidad, la base del mercado inmobiliario y cuando la gente no se siente segura de su trabajo y sus ingresos, es poco probable que realice una compra importante como la de una nueva vivienda”, dijo en entrevista a Fox.

Los precios de las viviendas ascienden actualmente a los $400,000 dólares, y para muchos compradores con ingresos bajos es una cifra absurda de costear. Berner indicó que a la crisis de asequibilidad se le suman los tipos hipotecarios más altos, los cuales se convierten en una doble desventaja para los que quieren comprar un inmueble por primera vez.

En este sentido, el economista de Realtor.com señaló que hoy día un comprador promedio no puede ahorrar lo suficiente para el pago inicial, y luego, cuando van a comprar una casa, tienen que financiar una mayor parte de la compra a tasas de interés más altas, por lo que la presión sobre la asequibilidad realmente viene de todos lados.

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