Crisis de asequibilidad: ¿Cuánto necesitas ganar para permitirte una vivienda típica en EE.UU. en 2026?

Con precios de viviendas que en algunos estados del país alcanzan hasta los más de $400,000 dólares, un nuevo informe de Redfin revela que una familia promedio necesitaría aproximadamente $110,000 dólares al año para permitirse una vivienda típica en Estados Unidos en 2026.

La crisis de asequibilidad en el mercado inmobiliario es una realidad y un gran desafío y, pese a que en el último año ha mostrado señales de mejora, todavía el promedio de la población, sobre todo los de bajos ingresos, no puede permitirse una vivienda propia.

Según Redfin, las familias tendrían que destinar no más del 30% de sus ingresos a los gastos de la vivienda; aunque eso es un 0.5% menos que el año pasado, el hecho de que el ingreso familiar haya aumentado un 4% en junio, alcanzando los $87,599 dólares, no va a la par de los aumentos en los precios de las viviendas, tampoco de los costes de endeudamiento como las tasas hipotecarias, que se mantienen por encima del 6%.

Al respecto, Yingqi Xu, economista sénior de Redfin, comentó que “los ingresos necesarios para comprar una casa se han estabilizado tras varios años de deterioro, pero eso no significa que las viviendas sean asequibles para el estadounidense medio”.

Aunque los economistas de Redfin mostraron optimismo en cuanto a la mejora de la asequibilidad para finales de este año, la empresa no descartó que la situación pudiera empeorar si los tipos de interés siguen en aumento y la inflación se mantiene elevada.

Sin embargo, mientras los altos precios de las viviendas continúen, una gran parte de la población, sobre todo los adultos menores de 35 años, optarán por opciones que les permitan mantenerse dentro de su presupuesto, incluso si eso incluye vivir con sus padres nuevamente.

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