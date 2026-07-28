El sector de la construcción en EE.UU. experimentó el mayor aumento de empleo entre 2014 y 2024, según informe de BLS

Aunque el mercado inmobiliario ha sido uno de los más afectados en los últimos años por la elevada inflación, el sector de la construcción en Estados Unidos se ha convertido en uno de los oficios más cotizados, experimentando, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el mayor aumento de empleo entre el 2014 y 2024.

Y de acuerdo con un informe publicado recientemente por ADP, los factores que están impulsando esta tendencia son simplemente oferta y demanda. El estudio por parte de la empresa global de recursos humanos y análisis de nómina reveló que, exceptuando febrero y marzo de 2026, desde agosto del 2023 el sector de la construcción es uno de los que más ha ganado en comparación con otros sectores.

Al respecto, Nela Richardson, economista jefe y directora de investigación de ADP comentó que “quienes han experimentado el mayor aumento salarial en lo que va del año son personas que cambiaron de trabajo en el sector de la construcción, lo que demuestra que invertir en habilidades técnicas especializadas puede ser otra valiosa vía para ganar mucho dinero”, dijo.

El análisis de ADP mostró que quienes cambiaron de empleo en el sector de la construcción percibieron un aumento salarial de hasta el 12.9%, es decir, que el salario bruto alcanzó los más de $59,100 dólares. “Los oficios especializados son la profesión más atractiva del año en lo que a remuneración se refiere”, destacó Richardson.

Pero ¿qué exactamente está impulsando al sector? En los últimos años, la falta de mano de obra ha generado una fuerte demanda de trabajadores. “Con una mano de obra limitada, los trabajadores de la construcción tienen la capacidad de conseguir grandes aumentos salariales al cambiar de empleo”, expresó Richardson.

Ahora, con la escasez de electricistas, carpinteros, fontaneros y técnicos de climatización, “los trabajadores de la construcción tienen una gran demanda, e incluso empresas del sector privado ajenas a la industria están creando programas de aprendizaje y capacitación para cubrir la escasez de personal cualificado”, dijo Richardson.

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