Índice de confianza del consumidor estadounidense cayó en julio tras el renovado conflicto con Irán
Los altos precios de la gasolina y la inflación reanudaron la incertidumbre económica entre los estadounidenses
De acuerdo con un análisis publicado este martes por el Conference Board, el índice de confianza del consumidor estadounidense cayó de los 92.2 en junio a los 90.8 al cierre de este mes en medio de un nuevo aumento de los precios de la gasolina y renovado conflicto entre Estados Unidos e Irán.
En junio, los consumidores habían mejorado ligeramente sus perspectivas sobre la economía a medida que los precios del combustible descendían a los $3 por galón; sin embargo, los nuevos combates en Oriente Medio revierten la idea de una mejora en las próximas semanas, alimentando la incertidumbre de inestabilidad y precios más altos.
Para inicios de esta semana, el costo de la gasolina, según el informe de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), se ubicó por encima de los $4 dólares por galón y, adicional a costos más altos en otros bienes como alimentos y servicios públicos por la elevada inflación, los estadounidenses se sienten presionados, reduciendo sus presupuestos e incluso usando sus ahorros o préstamos para llegar a fin de mes.
Con el precio del combustible tan alto, según Matt Twiford, director financiero de Pegacorn Group, un usuario habitual del transporte público supone un gasto adicional de entre $40 y $100 dólares al mes. “Es doloroso, pero conocer la cifra real te permite saber cuánto necesitas ajustar tu presupuesto en lugar de entrar en pánico y recortar gastos en exceso”, dijo.
Para la realización del informe Conference Board, se recopilaron las respuestas de un grupo de estadounidenses entre el 1 y el 22 de julio, quienes se mostraron pesimistas ante la volatilidad de los precios, además del mercado laboral, donde la percepción disminuyó notoriamente.
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