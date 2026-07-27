Jubilados en EE.UU. podrían gastar hasta $185,500 en atención médica, afirma análisis

Ante los elevados costos de atención médica en Estados Unidos debido a la alta inflación, una nueva investigación desarrollada por Fidelity Investments indicó que los adultos mayores de 65 años jubilados este año podrían gastar hasta $185,500 dólares en servicios de salud durante toda su jubilación.

Al respecto, Shams Talib, director de Fidelity Workplace Consulting, comentó que “la planificación financiera para la jubilación va más allá de alcanzar un objetivo de ahorro, especialmente a medida que la jubilación en sí misma continúa evolucionando”, dijo.

De acuerdo con las investigaciones de Fidelity, este nuevo monto promedio en gastos de atención médica representa un aumento del 7.5% en comparación con el año anterior, debido en parte al incremento no solo en primas de seguro médico, sino a costos derivados de enfermedades crónicas y medicamentos.

Es por esa razón que aproximadamente el 50% de los estadounidenses no puede costearse este esencial servicio, según destaca un análisis de Gallup, en el cual se señala que esta preocupación no solo abarca a los adultos mayores, sino también a las generaciones más jóvenes.

En este sentido, Talib mencionó que “tanto si los estadounidenses dejan de trabajar por completo, como si se jubilan gradualmente o buscan nuevas formas de mantenerse activos, la atención médica sigue siendo uno de los mayores gastos a los que se enfrentan. Ofrecerles un punto de referencia puede ayudarles a planificar con mayor claridad y confianza”, destacó.

Por otro lado, el informe de Fidelity detalla que, de los $185,500 estimados en gastos, el 45% se destina al pago de primas mensuales de Medicare Parte B y Parte D, el 48% se usa para copagos, deducibles, servicios ambulatorios y coseguro, mientras que un 7% va de gastos de bolsillo en medicamentos genéricos o especializados y cantidades que no están cubiertas por el seguro.

Según Steve Betts, director de Fidelity Health, “Medicare es una parte fundamental de la cobertura sanitaria para la jubilación, pero no elimina todos los gastos sanitarios. Esta estimación ayuda a ilustrar por qué tanto las personas próximas a jubilarse como las ya jubiladas se beneficiarán de considerar cuidadosamente los gastos que no podrán afrontar y cómo los pagarán a medida que desarrollen su estrategia de ingresos para la jubilación”, dijo.

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