¿Cuáles son los estados donde la gente gasta más y menos en seguro médico?

Con el aumento del costo de vida, muchas familias en Estados Unidos han visto afectados sus presupuestos, en especial los dirigidos a la cobertura de atención médica, ya que en los últimos años, debido al disparado de la inflación, muchas de las primas de seguros médicos individuales han aumentado, haciendo que el promedio de la población decida entre pagar más o abandonar sus pagos definitivamente, quedando desamparados ante cualquier eventualidad de salud.

En este sentido, la empresa de finanzas personales WalletHub realizó una evaluación por estado para determinar dónde la gente gasta más y menos en seguro médico y de esta manera conocer dónde los estadounidenses tienen más dificultades económicas para mantener esas coberturas médicas.

Al respecto, Chip Lupo, analista de WalletHub, comentó que “la inflación ha disparado las primas de los seguros médicos en los últimos años, dificultando cada vez más que los estadounidenses puedan costearse una atención médica adecuada. Sin embargo, estar sin seguro es aún más peligroso, ya que las deudas médicas son una de las razones más comunes por las que las personas se declaran en bancarrota”.

Los estados con el mayor porcentaje de ingresos gastados:

Virginia Occidental (20,86%)

Vermont (19,05%)

Wyoming (17,16%)

Arkansas (14,87%)

Misisipi (14,05%)

“En algunos estados, la presión de las primas elevadas se siente más que en otros, ya que pueden llegar a costar hasta el 21% del ingreso medio, mientras que en otros representan menos del 5%”, destacó el analista.

Los estados con el menor porcentaje de ingresos gastados:

​​Minnesota (5,89%)

Virginia (5,86%)

Massachusetts (5,49%)

Nuevo Hampshire (4,77%)

Maryland (4,66%)

De acuerdo con el análisis, en el caso de Virginia Occidental se destina casi el 21% de sus ingresos al pago de primas de seguro médico, el porcentaje más alto del país. “La prima mensual promedio del plan plata en el estado es la tercera más alta del país, mientras que el ingreso familiar medio, de $59.608 dólares, es el segundo más bajo”, explicó Lupo.

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