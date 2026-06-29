Aumento de costos lleva a que millones de personas renuncien a cobertura de salud del Obamacare

Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., aproximadamente 3 millones de personas han dejado de contar con seguros médicos amparados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) desde el año anterior. La cifra actual de inscritos es de 19.2 millones, recoge Associated Press (AP).

Los analistas indican que la principal razón detrás de esta reducción es la expiración, a partir del 1 de enero, de los subsidios federales, provocando un aumento en las primas de los seguros que resulta inasequible para muchas personas.

La campaña contra la inscripción fraudulenta también podría haber influido en esta disminución.

Impacto en la cobertura de salud

Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA de la organización sin fines de lucro de investigación en salud KFF, señaló que el aumento de las primas ha llevado a una pérdida sustancial de cobertura médica, afectando especialmente a trabajadores independientes y personas que no califican para Medicaid. Se estima que la cifra de beneficiarios podría caer a 17.5 millones a lo largo del año.

“Esta pérdida de cobertura coincidió con el aumento de dos o incluso tres dígitos en las primas de sus seguros médicos, que ascendieron a millones de personas”, afirmó Cox.

La expiración de los subsidios fue objeto de controversia en el Congreso, con llamamientos de demócratas y algunos republicanos para su renovación. Esta situación ha generado preocupación entre los votantes de cara a las próximas elecciones, enfatizando la asequibilidad de la atención médica como una de sus principales inquietudes.

Afectación a los trabajadores independientes

La pérdida de cobertura médica en trabajadores independientes aumenta el riesgo de enfermedades no tratadas, endeudamiento por gastos de salud y retraso en la búsqueda de atención, lo que empeora la salud física y mental.

Impacto inmediato en la salud

Sin seguro, muchas personas posponen consultas, exámenes y tratamientos por su costo, lo que permite que problemas de salud se agraven o se vuelvan crónicos.

La falta de cobertura afecta más a quienes ya tienen enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, salud mental), porque pierden acceso regular a controles y medicamentos y se descompensan con rapidez.

Efectos económicos y estrés

Los gastos médicos inesperados (emergencias, hospitalizaciones, estudios) se pagan de bolsillo, generando endeudamiento, uso de ahorros o incluso venta de bienes, especialmente en quienes trabajan por cuenta propia con ingresos variables.

Perder cobertura va de la mano con la pérdida de ingresos o inestabilidad laboral, lo que aumenta el estrés, la ansiedad y el riesgo de depresión, afectando la productividad y la capacidad de seguir trabajando.

Riesgos específicos para independientes

Los trabajadores independientes suelen carecer de beneficios de empresa (seguro colectivo, subsidios), por lo que si pierden un plan privado o dejan de pagar su póliza, pasan directamente a estar sin protección o con una protección muy limitada.

Al no tener un empleador que gestione la continuidad del seguro, deben ocuparse ellos mismos de buscar alternativas rápidamente, lo que puede ser difícil en medio de problemas económicos o de salud.

Consecuencias en el acceso a servicios

La pérdida de cobertura limita el acceso a servicios de alta complejidad (cirugías, hospitalizaciones, tratamientos oncológicos), que son casi imposibles de financiar solo con ingresos como independiente.

Muchas personas sin seguro recurren a servicios de urgencias como única puerta de entrada al sistema, lo que favorece atención tardía y fragmentada, sin seguimiento adecuado.

Qué pueden hacer los trabajadores independientes

Explorar opciones de cobertura específicas para personas que trabajan por cuenta propia (planes individuales, mercados de seguros, sistemas públicos, ser carga de un familiar) inmediatamente después de perder un plan.

En caso de tener un diagnóstico previo o tratamiento en curso, aprovechar cualquier periodo de continuidad (fin de mes, semanas adicionales) para surtir medicamentos, hacer exámenes pendientes y coordinar con el médico alternativas de bajo costo.

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