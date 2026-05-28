Alrededor del 8% de los ciudadanos en EE.UU. carecía de seguro médico en 2025, esa cifra puede aumentar este año

Los hallazgos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que alrededor del 8% de la población estadounidense no contó con seguro médico en 2025. Estos datos de la encuesta nacional reflejan una tasa significativamente más baja en comparación con años anteriores.

Los cambios en el programa Medicaid, impulsados por la administración Trump, podrían resultar en un aumento de 10 millones de personas sin seguro médico en la próxima década. Además, la expiración de subsidios de la Ley de Cuidado Asequible está reduciendo la participación en los planes de salud.

Se prevé que alrededor de 5 millones de personas menos se inscriban en esos planes en 2026 en comparación con 2025, según la organización sin fines de lucro de investigación en salud KFF, refiere Associated Press (AP).

Impacto en grupos específicos

Aunque la proporción de asegurados se mantuvo constante, el número de personas sin seguro creció en aproximadamente 800,000, de los cuales 300,000 son niños.

La tasa de asegurados entre los estadounidenses hispanos también muestra un posible aumento, influenciado por factores relacionados con la inmigración.

Desde la aprobación de la Ley de Cuidado Asequible en 2010, la tasa de no asegurados disminuyó significativamente, alcanzando su punto más bajo en 2023. Sin embargo, los recientes cambios legislativos y la situación demográfica actual plantean desafíos para la cobertura de salud a largo plazo en el país.

Opciones alternativas al Medicaid o de la ACA

Las personas que no califican para Medicaid ni para los subsidios de la Ley de Cuidado Asequible (ACA) tienen varias opciones para obtener cobertura o atención médica:

1. Plan de seguro privado sin subsidios en el Mercado de Seguros Médicos

Pueden comprar un plan directamente en HealthCare.gov o en el mercado de su estado, sin recibir ayuda financiera.

o en el mercado de su estado, sin recibir ayuda financiera. Los planes del Mercado cumplen con los requisitos de la ACA y no pueden negar cobertura por condiciones preexistentes.

2. Clínicas de salud gratuitas o de bajo costo

Clínicas comunitarias de salud (FQHCs) : Ofrecen atención primaria, dental y de salud mental con tarifas basadas en ingresos.

: Ofrecen atención primaria, dental y de salud mental con tarifas basadas en ingresos. Clínicas gratuitas: Proporcionan servicios médicos sin costo para personas no aseguradas y de bajos ingresos.

3. Programas estatales o locales de salud

Algunos estados tienen programas de asistencia médica estatal para residentes que no califican para Medicaid pero tienen ingresos bajos.

para residentes que no califican para Medicaid pero tienen ingresos bajos. Hospitales públicos a menudo ofrecen programas de asistencia financiera o descuentos para pacientes no asegurados.

4. Cobertura a través del empleador

Si tienen un empleo, pueden calificar para seguro médico ofrecido por el empleador, incluso si no califican para programas gubernamentales.

5. Planes de seguro de corto plazo

Ofrecen cobertura temporal (generalmente hasta 364 días) a un costo menor, aunque no cubren todos los beneficios esenciales y pueden excluir condiciones preexistentes.

6. Negociar directamente con proveedores

Muchos médicos y hospitales ofrecen descuentos para pacientes de pago propio o planes de pago sin intereses.

7. Revisar nuevamente la elegibilidad

Si cambian sus circunstancias (ingresos, tamaño familiar, dirección), pueden actualizar su aplicación en CuidadoDeSalud.gov para evaluar elegibilidad para Medicaid o subsidios.

Para obtener ayuda gratuita, puede llamar al 1-800-318-2596 (presione 8 para español) desde HealthCare.gov.

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