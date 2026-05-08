Afiliados a Medicare podrán obtener medicamentos GLP-1 por al menos $50 dólares

A partir de julio de 2026, el programa Medicare lanzará un programa piloto que permitirá a ciertos beneficiarios adquirir medicamentos GLP-1 por un copago de $50 dólares al mes. Este programa, denominado Medicare GLP-1 Bridge, estará disponible hasta diciembre de 2027.

Para acceder, los beneficiarios deben estar inscritos en un plan de medicamentos recetados de Medicare Parte D o en un plan Medicare Advantage con cobertura de medicamentos. Además, deben cumplir con criterios clínicos específicos relacionados con la pérdida de peso.

Este programa cubrirá medicamentos GLP-1 en pastillas e inyectables.

Comparación de costos

Aunque el copago de $50 dólares es mayor que el de las aseguradoras privadas, que generalmente es de $25 dólares o menos, no se requerirá deducible. Actualmente, el costo de estos medicamentos varía, comenzando en aproximadamente $149 dólares sin seguro.

El director de Medicare, Chris Klomp, señaló que estos medicamentos pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con obesidad.

La implementación del programa busca simplificar y estandarizar el acceso, aumentando la eficiencia del sistema de salud.

Es de destacar que Medicare no cubría los medicamentos para tratar la obesidad ni para bajar de peso.

Parte D de Medicare

La Parte D de Medicare es un plan opcional de cobertura para medicamentos recetados. Ayuda a pagar por fármacos de marca y genéricos que no cubren las Partes A o B, como tratamientos para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión), antibióticos o vacunas específicas.

Cobertura principal. Se ofrece a través de aseguradoras privadas aprobadas por Medicare y complementa el Medicare Original (Partes A y B) o planes Medicare Advantage (Parte C). Cada plan tiene un formulario (lista de medicamentos cubiertos) que se actualiza anualmente e incluye categorías obligatorias como anticancerígenos, antidepresivos e inmunosupresores.

Estructura de costos. Incluye fases como deducible (hasta $590 dólares en 2025 para planes estándar), copagos iniciales y, eventualmente, cobertura catastrófica. Hay multas por inscripción tardía si no se une durante el período abierto (15 de octubre al 7 de diciembre).

Elegibilidad. Está disponible para personas con Medicare Parte A o B, incluso sin necesidad actual de medicamentos, para evitar penalizaciones futuras. Programas como Ayuda Adicional reducen costos para bajos ingresos.

Medicare Advantage

Medicare Advantage, también conocido como Parte C de Medicare, es una alternativa ofrecida por compañías privadas aprobadas por Medicare que combina la cobertura de las Partes A (hospitalaria) y B (médica) de Medicare Original en un solo plan.

Cobertura principal

Incluye todos los beneficios de Medicare Original, como hospitalizaciones, consultas médicas, atención ambulatoria y servicios preventivos.

Muchos planes agregan cobertura de medicamentos recetados (Parte D) y beneficios extras no incluidos en Medicare tradicional.

Beneficios adicionales

Servicios dentales, de visión y audición de rutina.

Programas de fitness, artículos de venta libre y telesalud.

Ofrecen copagos predecibles y un límite anual en gastos de bolsillo para mayor previsibilidad presupuestaria.

Diferencias con Medicare original

Son planes privados como HMO o PPO, con redes de proveedores específicas, a diferencia del Medicare Original, que permite mayor flexibilidad.

Más del 40% de los beneficiarios eligen Medicare Advantage por su cobertura integral.

También te puede interesar:

· ¡No es tan lindo como lo pintan! Descuentos en medicamentos por cupones pueden llevar costos ocultos

· ¿Ansiedad interesada?: FDA acelera la revisión de tres fármacos psicodélicos

· FDA anuncia su primera aprobación de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas para adultos