Una píldora abortiva es objeto de demandas, la señalan como no segura

La mifepristona, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y utilizada en el aborto médico, se encuentra bajo el escrutinio de demandas que cuestionan su seguridad.

Los defensores antiaborto argumentan que no se realizó un estudio suficiente antes de su aprobación. A pesar de esto, cuenta con el respaldo de numerosas asociaciones médicas que garantizan su efectividad y seguridad.

Mientras, la mifepristona se toma como parte de un protocolo de aborto médico en combinación con el misoprostol. Este método ha demostrado ser eficaz en un 99.6% de los casos y se usa hasta 70 días después del primer día de la última menstruación.

Mifepristona, un esteroide sintético utilizado para la anticoncepción medicada. Crédito: luchschenF | Shutterstock

Efectos y riesgos asociados

Los efectos secundarios de la mifepristona son generalmente leves, como mareos y náuseas. Los eventos adversos graves son raros, con una tasa de incidencia de menos del 0.3%, lo que la posiciona como más segura que muchos medicamentos de uso común.

La mifepristona lleva 23 años de uso aprobado y es altamente segura según 12 de las asociaciones médicas más respetadas del país, refiere CNN, entre ellas el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Asociación Médica Estadounidense.

Incluso, datos muestran que la mifepristona tiene una tasa de mortalidad significativamente baja en comparación con otros medicamentos recetados, destacando su perfil de seguridad en relación al uso de antibióticos y medicamentos para la disfunción eréctil.

Argumentos en contra

Algunos grupos provida y médicos asociados destacan riesgos como hemorragias graves y hospitalizaciones.

Expertos del Instituto Charlotte Lozier y activistas antiaborto argumentan que la mifepristona conlleva complicaciones serias, como contracciones dolorosas, náuseas y necesidad de intervención hospitalaria en un porcentaje significativo de casos. Señalan que estudios previos (algunos retractados por errores) respaldaban estas preocupaciones, y critican a la FDA por relajar regulaciones sin evidencia suficiente.

Todo esto se da en el contexto donde han surgido demandas clave, como la de Alliance for Hippocratic Medicine en Texas, que cuestiona la aprobación de la FDA, pero la Corte Suprema rechazó revertirla en 2024, manteniendo su acceso. Jueces y fiscales republicanos han impulsado restricciones, pero tribunales superiores han revocado partes de fallos iniciales.

Alternativas y futuro del aborto medicado

Aunque surjan problemas legales relacionados con la mifepristona, el misoprostol permanece como una opción viable para el aborto.

La combinación de ambos medicamentos es considerada más efectiva, pero el misoprostol solo también ha demostrado ser seguro y eficaz, aunque requiere dosis más elevadas.

También te puede interesar:

· Píldoras abortivas ganan terreno como método para interrumpir embarazos: estados conservadores se oponen

· La crisis financiera llega a la atención médica: estadounidenses empeñan sus vidas para costearla

· Clínicas de aborto están cerrando en EE.UU., tras revocarse derecho federal