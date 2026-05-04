La suerte espera a 4 signos del zodiaco del 4 al 10 de mayo de 2026

La semana del 4 al 10 de mayo de 2026 promete cambios positivos, claridad emocional y oportunidades inesperadas para tres signos del zodiaco.

Bajo la influencia del Sol en Tauro, Venus en Géminis, Júpiter en Cáncer y la retrogradación de Plutón en Acuario, el universo marca un punto de inflexión silencioso pero determinante.

La suerte no llegará por casualidad, sino como resultado de procesos internos que finalmente encuentran su momento de manifestación, según predicciones publicadas por Spiritualify.

Los signos con más suerte del 4 al 10 de mayo

Leo

Para Leo, esta semana marca un antes y un después. Si en semanas recientes sentías cierta desconexión interna, ahora llega una claridad que te devuelve a tu esencia.

La retrogradación de Plutón activa tu creatividad, identidad y autoexpresión, ayudándote a recuperar tu rumbo. Tu energía se vuelve más auténtica y eso se refleja en tus relaciones.

Venus en Géminis potencia tu comunicación, facilitando conexiones fluidas y significativas. No se trata de hacer más, sino de enfocarte en lo que realmente resuena contigo. Esa es la clave de tu suerte.

Libra

Libra vivirá una semana donde todo parece fluir sin esfuerzo. Las conversaciones se vuelven más naturales y las oportunidades aparecen en los momentos menos esperados.

Venus, tu planeta regente, potencia tu carisma y tu capacidad para conectar. Sin embargo, el verdadero aprendizaje estará en mirar hacia dentro.

Plutón te invita a cuestionar si el equilibrio que proyectas también existe en tu interior. Cuando logres esa alineación, las oportunidades dejarán de ser casuales y se volverán significativas.

Piscis

Piscis experimentará una semana de alivio emocional y comprensión interna.

Después de meses intensos, comienza una etapa donde la claridad reemplaza la confusión. Júpiter en Cáncer favorece tu bienestar emocional y fortalece tu intuición.

Plutón revela aquello que necesita cambiar en tu vida. Puede ser un hábito, una relación o una forma de pensar.

Este proceso no es abrupto, sino progresivo, pero sus efectos serán duraderos. Tu suerte radica en escuchar tu intuición y actuar en consecuencia.

¿Tu signo no aparece en este listado?

Aunque Leo, Libra y Piscis destacan claramente, la influencia de estos tránsitos también favorece a quienes estén abiertos al cambio y la introspección.

La suerte esta semana no se trata de eventos externos únicamente, sino de reconocer oportunidades internas que impulsan el crecimiento.

Esta semana no se trata de forzar resultados, sino de permitir que las cosas fluyan. La energía astral favorece la conciencia, la autenticidad y la conexión emocional.

Escuchar tu intuición será más importante que seguir impulsos externos. Aprovecha las conversaciones, mantente abierto a nuevas ideas y permite que los cambios se desarrollen de forma natural.

La suerte estará presente, pero requiere atención para ser reconocida, dicen los astrólogos.

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