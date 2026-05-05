¿Por qué se celebra el 5 de Mayo en Estados Unidos?

El 5 de Mayo se ha convertido en una de las celebraciones más visibles de la cultura mexicana en Estados Unidos, pero no conmemora la independencia de México, como muchos creen, sino la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla, en 1862.

La Independencia de México, sin embargo, se conmemora el 16 de septiembre, aunque mexicanos en EE.UU. celebran también el 5 de mayo, una fiesta que comenzó a conmemorarse desde 1863.

En 1862, tropas mexicanas lideradas por el general Ignacio Zaragoza derrotaron a un ejército francés considerado uno de los más poderosos del mundo. Aunque la victoria no puso fin a la intervención francesa en México, se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo nacional.

Un dato curioso es que Zaragoza, el héroe de la Batalla de Puebla, nació en 1829 en lo que hoy es el estado de Texas, cuando todavía pertenecía a México.

En Estados Unidos, sin embargo, el significado del 5 de mayo ha evolucionado con el tiempo. La celebración comenzó a ganar relevancia en comunidades mexicoamericanas en California durante el siglo XIX, donde la victoria de Puebla fue vista como un triunfo contra la expansión de potencias europeas en el continente, en un momento en que Estados Unidos atravesaba su propia Guerra Civil.

El miedo a ICE cancela eventos clave

El 5 de Mayo es una fecha que destaca la herencia cultural mexicana y la identidad latina en Estados Unidos. Ciudades con importantes poblaciones de origen mexicano, como Los Ángeles, Chicago y Houston, organizan desfiles, festivales y eventos comunitarios que incluyen música, gastronomía y expresiones artísticas tradicionales.

Sin embargo, por segundo año consecutivo, Chicago suspendió las celebraciones más emblemáticas, que incluyen el desfile y las festividades en el barrio de La Villita , en medio de un clima de temor entre la comunidad inmigrante por posibles operativos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Chicago, al igual que los Los Ángeles, han sido ciudades donde ICE ha concetrado violentas operaciones migratorias, que han incluso llevado a la detención de ciudadanos estadounidenses, solamente por su tono de piel o hablar en español.

Un fuerte significado comercial

A lo largo de las décadas, la festividad también ha sido impulsada por campañas comerciales, especialmente desde finales del siglo XX, cuando marcas y empresas comenzaron a promover el día como una oportunidad de consumo, particularmente en torno a alimentos y bebidas mexicanas. Este enfoque ha generado críticas por parte de algunos sectores que consideran que se ha diluido el significado histórico de la fecha.

A pesar de ello, para millones de personas, el 5 de mayo sigue siendo una ocasión para celebrar la diversidad cultural y reconocer las contribuciones de la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos. En un país donde los latinos representan una de las poblaciones de más rápido crecimiento, la fecha también sirve como recordatorio de la influencia cultural, social y económica de esta comunidad.

Más allá de los estereotipos, el 5 de mayo refleja una historia compartida entre México y Estados Unidos, marcada por migración, identidad y resistencia. Para muchos, no se trata solo de una fiesta, sino de una oportunidad para reivindicar sus raíces y fortalecer el sentido de pertenencia en una sociedad diversa.

Nota: Este artículo se escribió con apoyo de IA.

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