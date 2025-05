Trabajadores no le temen a la Migra y salen a marchar este Primero de Mayo

El miedo a la Migra no impidió que miles de trabajadores sindicalizados de los servicios, de la costura, lavacarros y hasta vendedores ambulantes se unieran en una marcha masiva este Primero de Mayo para desfilar por las principales calles del centro de Los Ángeles.

“Ante los ataques históricos y crueles que estamos viendo hacia nuestra comunidad, marchar es más importante hoy que nunca”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), quien encabezó el enorme contingente de trabajadores que salió del cruce entre las calles Figueroa y Olympic y culminó en el Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles.

“Queremos recordarle a nuestra nación, nuestras contribuciones, y su hipocresía porque nos llaman criminales cuando cuidamos a sus hijos, a sus ancianos y les damos de comer”.

Margarita Ibarra, una trabajadora de hoteles en el Desfile por el Primero de Mayo en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La solidaridad hacia los inmigrantes y el rechazo a las políticas de la Administración Trump marcaron la colorida y festiva movilización por el Día Internacional del Trabajo que coincidió con los primeros 100 días del segundo mandato del actual presidente.

Salas dijo que los inmigrantes no se merecen que les violen sus derechos humanos y el debido proceso.

“Aportamos $2 trillones a la economía como consumidores, y solo los inmigrantes contribuyen con $200 mil millones en impuestos. Debemos ejercer el poder que tenemos, asegurarnos que voten los que puedan hacerlo, gastar en los lugares y en las compañías que nos apoyan, defender al vecino que ataquen. La fuerza de nuestra comunidad latina es nuestra unidad y el sentido de familia”.

Más de 85 organizaciones, entre sindicatos, defensoras de los derechos de los inmigrantes, de los inquilinos, y de la comunidad LGBTQ+ se unieron para participar en la marcha del Primero de Mayo cuyo lema fue”Una lucha. Trabajadores Unidos”.

Bamby Salcedo, líder de la organización TransLatin@ levantó la voz durante el Desfile por el Día Internacional del Trabajo en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Salas hizo un llamado a los funcionarios electos demócratas a que tengan más valor y no se queden callados frente a los ataques a la comunidad migrante.

“Si esta Administración toma acciones tan crueles como violar el debido proceso, lo van a hacer con todo mundo. No hay separación entre las violaciones a los derechos de los inmigrantes y los de los estadounidenses , somos uno solo. Así que hay que pararlos y defender a la comunidad inmigrante”.

En este desfile del Primero de Mayo, los políticos brillaron por su ausencia; y apenas se pudo ver marchando a los concejales Ysabel Jurado y Hugo Soto-Martínez.

Quien alzó la voz y muy fuerte, fue Bamby Salcedo la presidenta de la TransLatin@ Coalition, quien marchando a lado de un contingente de mujeres trabajadoras trans, dijo que había que mostrarle a la sociedad y todo el mundo su solidaridad con todos los trabajadores en especial en estos tiempos cuando las comunidades están bajo ataque.

“Debemos denunciar al gobierno racista, que oprime a nuestras comunidades, y estamos aquí para mandar un mensaje de poder: los migrantes hacemos girar la economía de este país”.

Durante el Desfile del Primero de Mayo 2025, los trabajadores inmigrantes pidieron por la liberación de Kilmar Abrego, deportado a El Salvador. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Los trabajadores caminaban entonando cánticos de apoyo a los inmigrantes como !Aquí estamos y no nos vamos! Y el tradicional ¡si se puede!

La mañana nublada no empañó su entusiasmo y marchaban llenos de vigor.

Margarita Ibarra, trabajadora de limpieza de hoteles, portaba un cartel que decía: “educación no deportación”.

“Somos una fuerza laboral muy importante, y que llegue hasta los oídos de Trump porque nosotros somos los que movemos la economía de este país”, dijo Margarita, quien llevaba 40 años viviendo en Estados Unidos.

“Llegué a este país, luché y logré mis sueños. Por eso quiero que todos los inmigrantes logren sus sueños. ¡Sí es posible! Yo lo logré con Reagan. Y este presidente debe escuchar al pueblo y hacer una reforma migratoria justa para todos los inmigrantes”.

Laura Esquivel, trabajadora de la limpieza en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) habla por los trabajadores en el Desfile del Primero de Mayo en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Laura Esquivel, trabajadora de la limpieza del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, subió al estrado y habló durante la ceremonia previa al inicio de la marcha sobre las condiciones laborales que enfrentan ella y sus compañeros de trabajo.

“Estamos luchando porque se nos pague un sueldo de $30 para las Olimpiadas y un seguro médico. Con estas manos trabajamos y haremos posibles los megaeventos que vienen a Los Ángeles, las Olimpiadas, la Copa Mundial de Fútbol y el Super Bowl”.

Añadió que con esas mismas manos luchan cada día por un mejor futuro y sus compañeros saben que las corporaciones ganan cuando logran dividirnos.

“También sabemos que no importa el idioma ni las costumbres, porque cuando se trata de luchar, unidos vamos a estar. Hoy y siempre exigimos dignidad y respeto. ¡Qué vivan los trabajadores!”, grito tronante.

Teresa Tejada marcha en apoyo al TPS y a DACA en el desfile del Primero de Mayo en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Los líderes defensores de los inmigrantes como Teresa Tejada de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) se hicieron presentes para dar voz a los que los no la tienen.

“Hoy salimos a las calles porque por muchas décadas no ha habido una reforma migratoria que nos pueda involucrar a todos, y la necesitamos para no tener ese temor de salir a las calles a trabajar”.

Dijo que estaban marchando por los que no tienen documentos en el país y para apoyar el TPS para Nicaragua y Honduras.

“Estamos esperándolo. Ya fue dado para El Salvador y los países en Centroamérica, pero hay muchos países en espera. Pero también ya es tiempo de que a los TPSianos les den un camino a la residencia y la ciudadanía. Han pagado impuestos, tienen negocios, hijos graduados de la universidad, vienen a hacer grande a esta nación”.

Los trabajadores desfilaron entonando cantos de esperanza para la lucha migrante. Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Ana Méndez, una trabajadora de la limpieza, marchó al lado de miembros del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (LATU).

“Venimos a luchar por todo lo que está pasando. Queremos evitar que nos deporten, que no haya redadas, y luchar por una vida digna en este país. Solo somos personas trabajadoras”.

Muchas madres salieron a desfilar llevando a sus hijos en carreolas.

Teresa Hermenegildo marcha con su bebé en el Desfile por el Día Internacional del Trabajo en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Teresa Hermenegildo, una vendedora ambulante de diversas mercancías, marchó con su bebé Joan de ocho meses.

“Solo venimos a pedirle al presidente que pare las redadas. La gente necesitamos trabajar. Ojalá que nos dieran una Amnistía. Todos pagamos impuestos, aunque no tengamos papeles”.

Ana Cruz de la organización CIELO sale a marchar el Primero de Mayo, con su hija sobre sus espaldas. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Ana Cruz, integrante de la organización de mujeres indígenas (CIELO), marchó llevando amarrado a su espalda a su bebé de un año de edad.

“Venimos a exigir nuestros derechos; y que ya dejen de mandar al ICE por nuestros inmigrantes. Salimos de nuestros pueblos por un futuro mejor, no venimos a robar, no venimos a matar, simplemente venimos a trabajar”.

Los lavacarros se unieron al Desfile del Primero de Mayo en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Osvaldo Macías, un lavacarros formó parte del grupo de lavacarros que participó en el desfile del Primero de Mayo.

“Decidí salir a marchar para pedir apoyo para nosotros los inmigrantes. El nuevo presidente nos discirmina. Uno anda inseguro de Migración. Eso sí con más cuidado”, dijo Osvaldo sin parar de marchar.

La pareja de adultos mayores jubilados salvadoreños Ricardo y su esposa Eva Nohemi Zelada cerraron el desfile.

“Marchamos para protestar por los tres grandes problemas que tiene ahora el país: las deportaciones de trabajadores, las guerras en Ucrania e Israel, y los aranceles. Nuestro gobierno está perturbando el orden económico mundial”.

La pareja de adultos mayores de Ricardo y Eva Zelada marcharon protestando contra los aranceles de Trump. (Araceli Martínez/La Opinión)

Ricardo tiene 90 años y Eva, 72 años. Ambos son jubilados de la costura en Los Ángeles; a los que el nonagenario llama “talleres de hambre”.

“Cada año participamos en el desfile del Primero de Mayo”.

¿Va a terminar agotado? Le preguntamos. “Algo cansado, pero contento”.

Hubo una segunda marcha que salió de las calles Broadway y Olympic. (Cortesía Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes)

Marcha paralela

En punto de las 12 horas del mediodía, de la esquina de la calles Broadway y Olympic, salió otra marcha encabezada por la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes que culminó en la calle Spring frente al edificio del Ayuntamiento.

“Fueron dos las demandas: Alto a los arrestos y deportaciones, y una reforma migratoria con camino a la ciudadanía”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

“Lo que nosotros hicimos diferente a otros años fue mantener la llama viva de la esperanza que en este momento de ataques reales y crueles en contra de toda la comunidad latinoamericana, debemos seguir insistiendo en que esto no se resuelve con represión y deportaciones, sino con ir al Congreso y exigirles que se legalice a la gente y no se les use como piñatas”.