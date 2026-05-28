Messi y 16 campeones mundiales más en la lista de Argentina

Con Lionel Messi al frente de los 17 campeones del Mundial de Qatar 2022, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de 26 convocados de la Albiceleste para la justa universal del 2026, en donde buscarán refrendar el campeonato conquistado hace cuatro años en suelo qatarí.

La lista completa de los argentinos fue dada a conocer este jueves por medio de un video institucional en donde aparecen los apellidos de los jugadores que buscarán el bicampeonato en la justa mundialista que se jugará por primera ocasión en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos ???? pic.twitter.com/84Lh03BgxH — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) May 28, 2026

En la relación aparecen los 17 campeones de Qatar, ocho caras nuevas y un regreso como el de Gio LoCelso que estuvo en Rusia 2018 y no apareció en tierras qataríes para estar de nuevo en la lista de los mundialistas argentinos.

Messi, con un legado importante, encabeza a los argentinos, donde disputará su sexto Mundial a los 38 años y donde querrá cumplir los 39 con el segundo título bajo su tutela futbolística, después de ser parte de los equipos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en donde solo en suelo árabe por fin pudo alzar el trofeo de campeón universal.

El talentoso rosarino llegará a la justa mundialista con 116 goles anotados y 61 asistencias en 198 encuentros con la camiseta albiceleste, que lo colocan como el máximo referente de un cuadro considerado de los grandes favoritos al título en la justa que iniciará el próximo 11 de junio con el juego México contra Sudáfrica.

Esto provocó que el cuerpo técnico del cuadro argentino optara por Facundo Medina del Olympique de Marsella, que tiene mucha versatilidad, tanto de defensa central y en el lateral izquierdo. Medina es una de las nueve caras nuevas en el combinado nacional argentino, al igual que Valentín Barco del Racing de Estrasburgo, al igual que Leonardo Bilardi, Nico Paz, Giuliano Simeone, Nicolás González, Juan López, Juan Musso, así como Gio LoCelso, que fue convocado para Rusia 2018, pero no en Qatar 2022.

También se quedaron fuera jugadores importantes como Franco Mastantuono (Real Madrid) y Emiliano Buendía, que tuvo una destacada temporada con el Aston Villa, donde se consagró campeón de la UEFA Europa League, pero no llenó las expectativas de Scaloni.

En contraparte, Giovani Lo Celso se ganó un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni luego de lograr clasificarse a la Champions League con el Betis de España. En el plano de los volantes también se encuentra la inclusión de Nico Paz, una de las grandes revelaciones que se ganó un lugar en el equipo en las últimas convocatorias.

??? LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026



ARQUEROS

Dibu Martínez

Rulli

Musso



DEFENSORES

Montiel

Molina

Otamendi

Romero

Balerdi

Medina

Lisandro Martínez

Tagliafico



MEDIOCAMPISTAS

Paredes

De Paul

Barco

Lo Celso

Palacios

Mac Allister

Enzo Fernández



DELANTEROS? pic.twitter.com/h5LPKNXRcJ — Diario Olé (@DiarioOle) May 28, 2026

En la lista aparecen los que se consagraron en Qatar como el caso de Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González.

Cabe señalar que llegan con muchas dudas por lesiones: Dibu Martínez, Cuti Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nico Paz, Nico González y el propio Lionel Messi.

La lista completa de convocados:

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

??? ¡EL CAMPEÓN DEL MUNDO LISTO PARA DEFENDER LA CORONA!



Con Lionel Messi como principal figura, Argentina dio a conocer su lista de convocados para el Mundial ?



¿Podrá Scaloni llevar a la ‘Albiceleste’ al bicampeonato? ??



? Disfruta la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11? pic.twitter.com/D9RXUdA3jB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 28, 2026

Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

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