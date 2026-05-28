Departamento de Justicia investiga si E. Jean Carroll mintió en caso contra Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación para determinar si la escritora E. Jean Carroll mintió durante el proceso civil que sostuvo contra el presidente Donald Trump, a quien acusó de haberla agredido sexualmente en una tienda departamental de Manhattan en la década de los 90.

Una persona familiarizada con el caso reveló a AP que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, señaló además que el fiscal interino Todd Blanche se recusó de la pesquisa debido a que anteriormente representó legalmente a Trump.

Trump enfrenta antecedentes de condenas civiles

Carroll acusó al mandatario de agresión sexual y difamación. En 2023, un jurado declaró a Trump responsable de abuso sexual y difamación por comentarios realizados en 2022, por lo que la escritora recibió una indemnización de $5 millones.

Un año después, en 2024, otro jurado determinó que Trump volvió a difamar a Carroll por declaraciones emitidas en 2019. En ese caso, la indemnización ascendió a $83.3 millones. Ambas decisiones fueron confirmadas posteriormente en apelación.

La versión de Carroll y la respuesta de Trump

La escritora, residente de Nueva York, sostuvo que lo que comenzó como un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman terminó en una agresión sexual dentro de un vestidor. Según su relato, logró escapar tras un “forcejeo colosal”.

Trump ha negado reiteradamente las acusaciones y asegura que el incidente “nunca ocurrió” y que “nunca he visto a esta persona en mi vida”.

“¿Ninguna fotografía? ¿Nada de vigilancia? ¿Ningún video? (…) nunca ocurrió”, declaró el mandatario al rechazar nuevamente las acusaciones.

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