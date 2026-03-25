Documental sobre E. Jean Carroll, quien demandó a Trump, se estrenará en mayo en EE.UU.

El documental Ask E. Jean, centrado en la escritora y periodista E. Jean Carroll, quien ganó un juicio contra Donald Trump por abuso sexual y difamación, llegará a las salas de cine en Estados Unidos a partir de mayo de 2026, tras su recorrido por festivales internacionales.

La distribución del filme estará a cargo de Abramorama, que adquirió los derechos para su exhibición comercial. Según informó la revista Variety, la película se estrenará el 22 de mayo en el IFC Center de Nueva York y el 29 de mayo en Los Ángeles, con funciones posteriores en otras ciudades del país.

Además, se realizarán proyecciones especiales el 21 de mayo en Nueva York, que incluirán una sesión de preguntas y respuestas con Carroll y su abogada, Robbie Kaplan.

“El filme es tan audaz y divertido como su protagonista”, afirmó Karol Martesko-Fenster, directora ejecutiva de Abramorama, quien añadió que Carroll es “una de las voces más extraordinarias y originales de la vida estadounidense”.

La historia de Carroll adquirió notoriedad internacional tras el fallo judicial de 2023, en el que un jurado determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación, ordenándole pagar una indemnización millonaria. Este caso se convirtió en uno de los procesos civiles más mediáticos contra un expresidente en la historia reciente de Estados Unidos.

Antes de su estreno comercial, Ask E. Jean debutó en el Festival de Cine de Telluride en 2025 y ha sido reconocido en otros certámenes. Obtuvo el gran premio del jurado en el Festival de Cine Documental de Hot Springs (Arkansas) y el premio del público en el Festival de Cine de Sun Valley (Idaho), ambos en 2025.

Con su llegada a las salas, el documental busca ampliar el debate sobre el abuso de poder, la justicia y el impacto mediático de los casos de alto perfil, a través de la voz directa de una de sus protagonistas más emblemáticas.

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