Abogada de E. Jean Carroll niega relación mentor-aprendiz con el juez que falló en contra de Trump

Aunque ambos trabajaron durante un par de años para la misma firma de abogados, Roberta Kaplan, abogada de Elizabeth Jean Carroll, descarta que exista cualquier relación tipo mentor-aprendiz entre ella y Lewis Kaplan, juez quien falló en contra de Donald Trump a través de una millonaria sanción compensatoria.

Luego de conocerse que el expresidente de la nación tendría que otorgarle $83.3 millones de dólares a la columnista de 80 años tras haberla difamado cuando negó una acusación por haberla agredido sexualmente en el interior de una tienda departamental, en 1996, la abogada Alina Habba se quejó del comportamiento hostil del magistrado y mediante un documento solicitó mayor información sobre la relación profesional que en el pasado éste pudo haber sostenido con Roberta Kaplan.

“Creemos, y argumentaremos en la apelación, que el Tribunal fue abiertamente hostil hacia el abogado defensor y el presidente Trump, y mostró un trato preferencial hacia el abogado del demandante. De hecho, los fallos, el tono y la conducta del tribunal generaron preocupaciones significativas incluso antes de que el periodismo de investigación del New York Post descubriera estos nuevos hechos.

Dado que la Sra. Kaplan ha negado que alguna vez hubo una relación de mentor-aprendiz entre ella y Su Señoría, este problema aparentemente se ha resuelto”, señaló la defensora del magnate de 77 años.

E. Jean Carroll, logró vencer al expresidente Donald Trump en un Tribunal de Nueva York. (Crédito: Peter Foley / EFE).

A partir de ello, trascendió que ambos juristas coincidieron durante la década de los 90s, cuando por cerca de dos años, laboraron en la firma Paul, Weiss. En ese entonces, él era socio principal y ella sólo asociada junior.

Sin embargo, en 1994, el juez Kaplan dejó la firma en virtud de su nominación para el Distrito Sur de Nueva York, donde desempeña dicho cargo desde entonces.

Al respecto, Roberta Kaplan le dirigió una carta al juez con el objetivo de poner fin a cualquier mal entendido o especulación que pudiera tratar de utilizarse como recurso para desvirtuar el fallo en contra de Donald Trump.

“Más específicamente, no recuerdo haber interactuado con Su Señoría en un caso durante ese período, ni haber participado con Su Señoría en una reunión con un cliente o relacionada con un caso, ni haber asistido a un procedimiento judicial con Su Señoría. De hecho, no recuerdo ninguna interacción directa de ese período con Su Señoría”, señala parte del documento citado por el diario New York Post.

