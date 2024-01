E. Jean Carroll exhorta a los detractores de Donald Trump a perderle el miedo, pues “él no es nada”

La mujer quien recientemente venció a Donald Trump en una millonaria demanda entablada por difamación, alentó a las personas que sienten temor ante la figura del republicano de 77 años a perderle el miedo, pues afirma que “él no es nada”.

Hace unos días, un jurado en Nueva York determinó que el expresidente debía pagar $83.3 millones de dólares por difamar a Elizabeth Jean Carroll en 2019 cuando negó una acusación de la escritora por haberla agredido sexualmente en el interior de una tienda departamental, en 1996.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión MSNBC, la columnista reconoció que durante muchos años se dejó intimidar por Trump hasta que llegó el turno de enfrentarlo para tratar de hacerle pagar por las secuelas producidas al atacarla.

“Tres días… cuatro días antes del juicio, tuve una verdadera crisis nerviosa. Perdí la capacidad de hablar, perdí las palabras, no podía hablar y no podía continuar. Así de asustada estaba, pero, curiosamente, fui al tribunal con mi abogada Robbie (Kaplan) y sorprendentemente miré hacia afuera y él no era nada. Era un fantasma”, señaló.

Carroll está convencida que son las personas que rodean a Donald Trump quienes le dan poder, pues él mismo no lo tiene.

“El gran cuento de hadas de Hans Christian Andersen, ‘¿El emperador no tiene ropa?’ Está escrito sobre Donald Trump. Es sólo que somos nosotros quienes lo revestimos con todo este poder. Él mismo no tiene ninguno; se lo dan sus seguidores, sus parásitos”, enfatizó.

Donald Trump parece haber perdido dos de los cuatro juicios que le abrieron. (Crédito: Sarah Yenesel / EFE)

Por su parte, Roberta “Robbie” Kaplan, abogada de Carroll, indicó que el juicio puso en evidencia la vulnerabilidad del hombre que actualmente aspira volver a la Casa Blanca.

“Es hora de enfrentarse al mayor matón actual del mundo o de Estados Unidos y la manera de hacerlo es utilizando los hechos, la ley y nuestro sistema legal para decir que no tenemos miedo”, subrayó al conocerse la millonaria sanción impuesta al magnate cuyos abogados adelantaron tratarán de impugnar.

Cabe señalar que a Trump todavía le resta conocer el veredicto de otro juicio donde pretenden fincarle una sanción todavía mayor ante las acusaciones por haber manipulado el valor de los activos de sus empresas.

Contradictoriamente, mientras en los tribunales nada le ha salido como pretendía, el expresidente ha sumado dos triunfos en el arranque de las primarias republicanas y la posibilidad de poder figurar en la boleta presidencial es sólida, aunque todavía le resten un par juicios más.

Sigue leyendo:

* Jurado ordena a Trump pagar $83.3 millones a E. Jean Carroll por caso de difamación

* El juez del caso de E. Jean Carroll se muestra inflexible ante pedidos de los abogados de Trump

* Juez rechazó oferta de Trump de proporcionar muestra de su ADN en el caso de E. Jean Carroll