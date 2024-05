Anitta reveló que perdió más de 300.000 seguidores tras hablar de su religión

Anitta reveló que perdió miles de seguidores en redes sociales luego de que se mostrara en un video practicando la religión afrobrasileña Candomblé, de la cual es creyente.

En una entrevista con Associated Press, la cantante de 31 años de edad contó que luego del lanzamiento del video de su canción “Aceita”, que incluye imágenes de la artista haciendo rituales de su religión, perdió más de 300.000 seguidores en sus redes sociales.

“Siempre supe que esto iba a suceder porque la gente tiene muchos prejuicios, pero honestamente no me importa. Estoy en una fase de mi vida en la que no podría importarme menos lo que piense la gente, y más aún (con) la siguiente situación”, dijo Anitta.

La cantante aseguró que prefiere tener menos seguidores pero que sean personas que la quieran sin prejuicios.

“Eso ya no me importa. Solía importarme cuántos me gusta, vistas y transmisiones. Hoy en día sólo quiero ser feliz con lo que hago, así que no me importa”, aseguró.

La semana pasada, Anitta publicó, junto al lanzamiento de su disco Funk Generation, el video de su canción “Aceita” que muestra imágenes de diversas religiones, incluyendo un clip de Anitta con un vestido que se asemeja a Obaluáe, la deidad de la tierra y la salud en Candomblé.

El video generó polémica en redes sociales, por lo que la cantante tuvo que abordar la situación para ponerle punto y final a los comentarios.

“Ya he hablado de mi religión innumerables veces, pero parece que dejar una obra artística en mi catálogo fue demasiado para aquellos que no aceptan que los demás piensen diferente”, indicó en su cuenta de Instagram.

Pensó en retirarse de la música

Actualmente, Anitta es una de las cantantes latinas más exitosas con éxitos como “Envolver”, con el que alcanzó la fama mundial; sin embargo, no todo fue color de rosa siempre. La cantante pensó en retirarse de la música en un momento de su carrera.

“No me sentía feliz. Ya no tenía energía. Me fijaba demasiado en las cifras de ventas, leía lo que decían en Internet y los críticos. Y después de haber pensado tanto en cómo sería mi vida si renunciara, o si muriera, mis prioridades cambiaron”, contó en una entrevista con Variety.

Tras el lanzamiento de su primer disco Anitta (2013), la cantante aseguró que se decepcionó porque el trabajo no alcanzó el éxito que esperaba, por lo que consideró no continuar su carrera en la música. También más adelante se presentó una complicación de salud que le causó dolor crónico y fiebre durante meses. Aunque le realizaron muchas pruebas, la cantante aún no tiene un diagnóstico.

