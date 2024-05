Anitta hace frente a las críticas por mostrar un ritual de santería dentro de su video musical

La euforia que desató el lanzamiento del nuevo álbum discográfico de Anitta, “Funk Generation”, se vio eclipsado por la ola de críticas que vivió luego de exponer sus creencias religiosas a través de un nuevo videoclip musical. Pero, ¿cómo respondió la brasileña a los dimes y diretes? Aquí te lo contamos.

La polémica inició luego de que la intérprete de temas como “Envolver” y “Bellakeo” lanzara el videoclip oficial para su canción “Aceita”, misma en la que se le puede ver realizando rituales pertenecientes al candomblé, religión de la que reveló ser practicante y en la que se le rinde culto a los espíritus y deidades africanas.

Las imágenes mostradas en dicho audiovisual bastaron para que miles de internautas desestimaran sus creencias y la hicieran perder alrededor de 200,000 seguidores.

Por esta razón, Anitta decidió romper el silencio y emitir un contundente mensaje con el que reprobó los actos de intolerancia y discriminación de los que ha sido víctima durante los últimos días.

“Ayer, cuando anuncié el lanzamiento de este clip, perdí más de 200 mil seguidores en menos de 2 horas. He hablado de mi religión en innumerables ocasiones, pero parece que dejar una obra artística en mi catálogo, fue demasiado para alguien que no acepta que los demás piensen diferente”, expresó desde sus redes sociales.

La famosa apuntó a que sin importar la religión que se profese, todas llevan hacia un mismo destino: la espiritualidad. “Las religiones son ríos que desembocan en un mismo lugar. No creo en el cielo ni en el infierno, creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y lo diabólico dentro de nosotros. Cuando recibo mensajes de rechazo religioso e intolerancia, no siento que emana energía divina hacia mí”, detalló.

Para finalizar, expresó su deseo de que en un futuro cercano la gente pueda ser abierto sobre sus creencias religiosas y no ser juzgados al respecto: “No deseo castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me atacan en este momento por exponer mi religión. Deseo que sigas el camino de la evolución. Cada uno en su tiempo. Si seguimos exigiendo que los demás piensen igual, si seguimos con la intolerancia, nuestro mundo terminará en guerra”.

