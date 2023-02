Juez rechazó oferta de Trump de proporcionar muestra de su ADN en el caso de E. Jean Carroll

Un juez federal rechazó el miércoles la oferta “quid pro quo” del expresidente Donald Trump de proporcionar su ADN en un caso presentado por E. Jean Carroll, quien lo acusa de abuso sexual, calificándolo como una táctica dilatoria, según Courts House News.

Trump rechazó previamente los esfuerzos de la autora E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de violarla a mediados de la década de 1990, para obtener una muestra de ADN del expresidente. Trump niega con vehemencia el asalto, y Carroll quería probarlo con muestras del vestido que dijo que usó ese día.

“No hay justificación para tal acuerdo”, escribió el juez federal de distrito Lewis Kaplan.

Trump se ha negado durante años a presentar su ADN para contrastarlo con una muestra que la escritora E. Jean Carroll ha conservado durante unos 30 años en el vestido de chaqueta que dice que llevaba puesto cuando el futuro presidente de Estados Unidos la violó en un vestidor de una tienda en Manhattan.

Ahora que enfrenta una demanda por difamación relacionada con los reclamos de Carroll y un caso civil de abuso sexual bajo el estatuto de limitaciones reabierto temporalmente de Nueva York, Trump ofreció en una carta producir libremente una muestra de ADN si Carroll presenta un apéndice de 13 páginas que quedó fuera de un informe de ADN que ella entró en el registro público durante su único mandato.

“Señor. De hecho, Trump está dispuesto a proporcionar una muestra de ADN con el único propósito de compararlo con el ADN encontrado en el vestido en cuestión, siempre y cuando las páginas faltantes del informe de ADN se presenten de inmediato antes de que nuestro cliente presente su ADN”, dijo el abogado de Trump Joseph Tacopina la semana pasada.

El juez Kaplan no tardó en rechazar la oferta. “O la Sra. Carroll está obligada a proporcionar el apéndice omitido o no lo está. O el Sr. Trump está obligado a proporcionar una muestra de ADN o no lo está. Ninguno es un quid pro quo para el otro”, afirmó su fallo de 21 páginas. “Y la breve respuesta a la solicitud del Sr. Trump es clara. El Sr. Trump no tiene derecho al apéndice no revelado”.

Kaplan también cuestionó por qué Trump esperó tres años para comenzar a buscar estas páginas de informes e indicó que aún si Trump proporcionara su muestra de ADN, los resultados de la comparación podrían ser no concluyentes.