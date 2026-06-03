George Santos, excongresista que obtuvo un indulto de Donald Trump, otra vez está en líos legales

George Santos, exrepresentante por Nueva York, quien en octubre pasado obtuvo un indulto concedido por el presidente Donald Trump librándose de una condena tras las rejas, otra vez está en líos legales.

El republicano estaba condenado a 87 meses de prisión por fraude, pero consiguió abandonar la Institución Correccional Federal (FCI) de Fairton gracias a la benevolencia del jefe de la nación.

“George ha estado en aislamiento durante largos periodos y, según todos los indicios, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una Conmutación de la pena, liberando a George Santos de la prisión INMEDIATAMENTE. ¡Mucha suerte, George, que tengas una vida plena!”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

A partir de ese momento, se pensaba que el neoyorquino de 37 años podría reinventarse con el objetivo de volver a la política. No obstante, el lujoso estilo de vida que suele adoptar parece haberle vuelto a jugar en contra, pues enfrenta acusaciones muy serias, las cuales en caso de comprobarse quizá podrían ponerlo en riesgo su libertad.

George Santos no descarta volver a contender por algún cargo político en disputa. (Crédito: Stefan Jeremiah / AP)

En febrero, Santos anunció en redes sociales que pretendía asistir al próximo discurso de Trump sobre el Estado de la Unión.

Dicho pronunciamiento encendió los mercados de predicción como Kalshi y Polymarket, donde se puede apostar prácticamente por cualquier cosa.

Lo controversial en el caso del exrepresentante expulsado fue que, —dos personas cuya identidad NPR optó por mantener en resguardo por temor a represalias en su contra— presuntamente señalaban a George Santos de apostar en dos mercados de predicción distintos y con opciones opuestas, esto con el objetivo de obtener decenas de miles de dólares ganancias.

De esa manera, por un lado, pregonaba que estaría muy cerca de Trump para escuchar su discurso; en tanto que después recurría a apostar en otro mercado de predicciones a una opción completamente opuesta señalando.

El punto es que los mercados de predicciones están siendo regulados por el gobierno federal y, ante cualquier sospecha de fraude, se pone en marcha una investigación para sancionar al responsable.

Una de las fuentes citadas por NPR, refiere que Kalshi determinó que la cuenta que le estaba haciendo perder grandes sumas de dinero le pertenecía a Santos, entones la congeló y se puso en contacto con Departamento de Justicia y a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos para determinar sancionar a quien haya incurrido en la operación fraudulenta citada.

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