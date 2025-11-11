Trump le pide a la Corte Suprema anular su sentencia por abusar y difamar a E. Jean Carroll

El presidente Donald Trump le solicitó a la Corte Suprema revisar la sentencia civil de $5 millones de dólares que le fue impuesta por un juez al declararlo responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora Elizabeth Jean Carroll.

Ante la demanda presentada por la mujer originaria de Detroit, donde señala al magnate neoyorquino como responsable por haberla agredido en el interior del probador de una tienda departamental ubicada Manhattan, en 1996, y cómo posteriormente la difamó mientras era presidente de la nación al referirse a sus acusaciones como un “engaño” y una “estafa”, un jurado determinó hace dos años que era culpable de ambos incidentes.

Posteriormente, un tribunal federal de apelaciones al que recurrieron los abogados de Trump, confirmó el veredicto del jurado y una sentencia de $5 millones de dólares, la cual continúa sin cubrirse.

“No hubo testigos presenciales, ni pruebas en video, ni informe policial ni investigación. En cambio, Carroll esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump, a quien se opone políticamente, hasta después de que se convirtiera en presidente, cuando pudo maximizar el daño político que le causó y beneficiarse ella misma”, indicaron por escrito los expertos legales que representan al actual mandatario de la nación en un documento presentado ante la Corte Suprema.

Donald Trump pretende evitar cubrir una sanción emitida por haber agredido y difamado a Elizabeth Jean Carroll. (Crédito: Eduardo Muñoz Álvarez / AP)

Cabe señalar que otro jurado también determinó la culpabilidad del republicano de 81 años al repetir sus declaraciones difamatorias en 2022. Por ello, le estableció una sanción de $ 83.3 millones de dólares para reparar el daño causado.

Después, un panel del tribunal federal de apelaciones confirmó la indemnización, pues la consideró “razonable a la luz de los hechos extraordinarios y atroces”.

A pesar de la formalidad en la solicitud presentada por el equipo legal del presidente, hasta el momento se desconoce si la Corte Suprema accederá a revisar el falló cómo se pretende.

Mientras tanto, Roberta Kaplan, abogada de la mujer agredida por Trump, no ha emitido ninguna opinión acerca del paso que daría en caso de que la Corte Suprema llegue a inclinarse en favorecer al político republicano.

