Abogados de E. Jean Carroll no descartan volver a demandar a Trump si continúa difamándola

En caso de que el expresidente continúe atacando verbalmente a la columnista Elizabeth Jean Carroll, su equipo legal no descarta presentar una demanda similar a la que les permitió obtener un falló $83.3 millones de dólares para compensarla tras haber sido difamada.

A finales de enero, el juez Lewis Kaplan respaldó el falló de un jurado para sancionar a Donald Trump mediante una millonaria compensación.

Después, aunque el magnate trató de evitar cumplir con su deber, terminó por conseguir la elevada suma y la presentó en un Tribunal de Nueva York en concepto de fianza en tanto se resuelve un proceso de apelación presentado por sus abogados.

Sin embargo, el republicano de 77 años parece no haber entendido la lección, pues al menos dos ocasiones públicamente ha vuelto a denostar a la periodista que lo ha derrotado dos veces en el Tribunal.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, Trump llamó a Carroll “señorita Bergdorf Goodman” y nuevamente afirmó no conocerla.

“Voy a terminar ganando en la apelación. Poner la señorita Bergdorf Goodman, una persona que nunca… nunca conocí, no tengo idea de quién es. Excepto una cosa. Me demandaron. A partir de ese momento dije: Vaya, eso es una locura. Qué es esto. Me cobraron. Me presentaron una acusación falsa y tuve que pagar una fianza de $91 millones de dólares por una acusación falsa”, expresó.

Temporalmente, Donald Trump tuvo que cubrir la sanción que le impuso el juez Lewis Kaplan, pero confía en revocar el falló y recuperar su dinero. (Crédito: Eduardo Munoz Alvarez / AP)

El calificativo utilizado por el millonario hace referencia a los almacenes Bergdorf Goodman, donde E. Jean Carroll señala que fue atacada por él, en 1996.

Además, durante un mitin de campaña llevado a cabo el sábado en Rome, Georgia, Donald Trump volvió a criticó a Carroll, pero lo hizo sin citarla por su nombre.

“¿Pueden creer esto? A veces no es bueno ser rico. Acabo de pagar una fianza de $91 millones de dólares, $91 millones, por una historia falsa, una historia totalmente inventada. Piénselo, $91 millones”, recalcó.

Al respecto, Robbie Kaplan, abogada de la columnista de 80 años emitió un comunicado a través del cual reconoce que se mantiene monitoreando las declaraciones del exmandatario de la nación con el objetivo de volverlo a sentar en el banquillo de los acusados, esto si fuera necesario, pues la ley les respalda.

“El plazo de prescripción por difamación en la mayoría de las jurisdicciones es de entre uno y tres años. Como dijimos después del último veredicto del jurado, continuamos monitoreando cada declaración que Donald Trump hace sobre nuestro cliente, E. Jean Carroll”, señala la misiva.

