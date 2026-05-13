Trump evita por ahora pagar millonaria indemnización en caso E. Jean Carroll

El presidente Donald Trump consiguió una nueva victoria judicial temporal luego de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera el pago de $83 millones ordenado en favor de la escritora E. Jean Carroll por el caso de difamación que ambos mantienen desde hace años.

La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que aceptó pausar la ejecución de la indemnización mientras la defensa de Trump intenta llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La resolución representa un nuevo capítulo en una de las batallas legales más mediáticas contra el mandatario republicano, quien ha negado reiteradamente las acusaciones de abuso sexual hechas por Carroll y sostiene que el proceso estuvo políticamente motivado.

De acuerdo con documentos judiciales, Carroll no se opuso a la suspensión del pago siempre que Trump incrementara la garantía financiera para cubrir intereses acumulados durante el litigio.

“Nos complace que el Segundo Circuito haya condicionado la suspensión a que el presidente Trump depositara una fianza de casi $100 millones”, declaró Roberta Kaplan, abogada de Carroll, en declaraciones retomadas por NBC News.

La estrategia de Trump para frenar el caso

La defensa del mandatario busca apoyarse en una ley federal para sustituir a Trump como demandado y transferir la responsabilidad al gobierno de Estados Unidos, una maniobra que podría prácticamente anular el caso, ya que el gobierno federal cuenta con inmunidad frente a demandas por difamación.

Sin embargo, el mes pasado el mismo tribunal rechazó revisar ese argumento en una audiencia especial, lo que obligó a Trump a buscar ahora el respaldo de la Corte Suprema.

El caso se remonta a las declaraciones públicas que Trump hizo contra Carroll después de que la escritora lo acusara de haber abusado sexualmente de ella en un probador de una tienda departamental en la década de 1990.

En 2024, un jurado federal concluyó que Trump sí difamó a Carroll al desacreditarla públicamente y le otorgó una compensación multimillonaria.

Un litigio que sigue creciendo

Este no es el único frente legal entre ambas partes. Trump también intenta que la Corte Suprema revise otra sentencia previa de $5 millones a favor de Carroll en un caso separado relacionado con las mismas acusaciones.

La disputa judicial continúa generando atención nacional en medio de la campaña presidencial estadounidense y podría tener implicaciones políticas y legales importantes para Trump en los próximos meses.

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