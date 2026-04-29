Tribunal Federal de Apelaciones rechaza revisar condena a Trump por difamar a Jean Carroll

El pleno del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó reconsiderar el veredicto que ordena al presidente Donald Trump pagar más de $83 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamación, en un caso que ha marcado un precedente en torno a los límites del discurso público y la responsabilidad legal.

La decisión reafirma que el sistema de justicia no dará marcha atrás en un caso que ha mezclado el poder presidencial con acusaciones de abuso sexual y ataques públicos persistentes.

La decisión implica que el fallo emitido previamente por un panel de tres jueces del mismo tribunal se mantiene sin cambios, cerrando la puerta, al menos en esta instancia, a una revisión ampliada por todos los magistrados en activo.

Según documentos judiciales, la votación no fue unánime: cinco jueces se opusieron a reabrir el caso, mientras que tres respaldaron la idea de reconsiderarlo.

In a splintered ruling Wednesday, the full Second Circuit refused to rehear President Donald Trump's appeal challenging an $83.3 million verdict for defaming writer E. Jean Carroll in his response to her sexual abuse allegations. https://t.co/f6V51w4N67 pic.twitter.com/Kfop5J9lJn — Law360 (@Law360) April 29, 2026

Tribunal respalda decisión previa

En la resolución, el juez Denny Chin defendió la actuación del tribunal, al señalar que ya se había evaluado el caso en múltiples ocasiones y que no existían fundamentos suficientes para una revisión adicional. “El tribunal actuó correctamente al negarse a reunirse en pleno para volver a examinar esta cuestión”, escribió.

El fallo reafirma la indemnización de $83.3 millones de dólares impuesta a Trump tras un juicio celebrado en enero de 2024, donde un jurado concluyó que el mandatario difamó a Carroll al desacreditar públicamente sus acusaciones de abuso sexual. Ese veredicto se sumó a otro anterior, de 2023, en el que el político republicano fue declarado responsable de abuso sexual y difamación, con una indemnización adicional de 5 millones de dólares.

El caso se originó en 2019, cuando Carroll publicó en sus memorias que Trump la agredió sexualmente en la década de 1990 en un probador de la tienda Bergdorf Goodman, en Manhattan. Trump negó las acusaciones, aseguró no conocerla y afirmó públicamente que ella “no era su tipo”, comentarios que derivaron en la demanda por difamación.

Second Circuit has denied rehearing en banc in the E Jean Carroll I case—the one filed 1st but tried second. It's the $83 M verdict for defamation during Trump's 1st term. (Had presidential & "Westfall" immunity issues.) pic.twitter.com/6bvOY2Y7rB — Roger Parloff (@rparloff) April 29, 2026

Defensa de Trump anuncia nuevos recursos

Tras conocerse la decisión, un portavoz del equipo legal del presidente adelantó que continuarán apelando, posiblemente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde ya existe una solicitud pendiente relacionada con el primer veredicto.

La defensa insiste en que el proceso forma parte de lo que califican como una “instrumentalización política” del sistema judicial. Además, algunos jueces disidentes coincidieron en que Trump debió haber tenido la oportunidad de argumentar inmunidad presidencial, al considerar que sus declaraciones pudieron haberse emitido dentro del ámbito de sus funciones oficiales.

En un voto particular, los magistrados Steven J. Menashi, Michael H. Park y Debra Ann Livingston sostuvieron que el proceso presenta “una manifiesta injusticia” y calificaron la indemnización como excesiva.

Impacto del caso y reacciones

Por su parte, la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, señaló que su clienta espera que el litigio concluya pronto tras años de batalla legal. “Está deseando que este caso llegue a su fin para poder obtener justicia”, afirmó.

Durante el proceso judicial, el tribunal consideró probado que Trump realizó múltiples declaraciones durante años en las que acusó a Carroll de mentir con fines políticos y económicos, lo que derivó , según los jueces, en acoso, amenazas y daños a su reputación.

El fallo también destaca que el presidente continuó atacando públicamente a Carroll incluso después de los veredictos judiciales, lo que influyó en la magnitud de la compensación económica impuesta por el jurado.

El caso representa uno de los litigios civiles más relevantes que enfrenta Trump en la actualidad y se produce en paralelo a otros procesos judiciales que han puesto bajo escrutinio su conducta antes y después de asumir la presidencia.

Con esta decisión, el Segundo Circuito refuerza el criterio de que las declaraciones públicas de figuras políticas, incluso en contextos de confrontación, pueden derivar en consecuencias legales significativas si se considera que cruzan la línea de la difamación. Entretanto, el desenlace final podría depender de si la Corte Suprema decide intervenir en los próximos meses.

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