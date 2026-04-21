Chicago cancela su tradicional 5 de mayo por temor a redadas migratorias

Por segundo año consecutivo, Chicago volvió a suspender una de sus celebraciones más emblemáticas, el desfile y las festividades del Cinco de Mayo en el barrio de La Villita , en medio de un clima de temor entre la comunidad inmigrante por posibles operativos migratorios federales.

La decisión fue confirmada por la Cámara de Comercio de Cermak Road y Casa Puebla, organizadores del evento, quienes señalaron que las condiciones actuales no garantizan la seguridad de los asistentes.

En un comunicado, indicaron que el aumento de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado incertidumbre entre las familias mexicanas, muchas de las cuales han optado por evitar reuniones públicas.

El miedo comunitario frena una tradición cultural

El desfile del Cinco de Mayo en La Villita, uno de los barrios con mayor presencia mexicana en Chicago, ha sido históricamente un punto de encuentro cultural y económico que atrae a miles de personas cada año. Sin embargo, los organizadores aseguraron que el temor a redadas migratorias ha cambiado el ánimo de la comunidad.

De acuerdo con líderes comunitarios, el recuerdo de operativos previos, como la llamada Operación Midway Blitz, sigue presente entre los residentes. Durante esas acciones, agentes federales realizaron detenciones en distintos puntos de la ciudad y sus suburbios, lo que derivó en protestas en zonas como Pilsen, Las Empacadoras y el propio barrio de La Villita.

“Muchas familias viven con miedo e incertidumbre debido al incremento de operativos migratorios”, señalaron los organizadores, al subrayar que en este contexto “no hay nada que celebrar”.

El impacto también se ha reflejado en la participación económica. Según los organizadores, cerca de la mitad de los patrocinadores retiraron su apoyo en 2025. Aunque existía la posibilidad de realizar el evento con un presupuesto reducido, se determinó que el principal riesgo no era financiero, sino la seguridad de los asistentes.

Impacto social y significado de la fecha

La cancelación del desfile no solo afecta a comerciantes y residentes, sino que también representa un golpe simbólico para la identidad cultural de la comunidad mexicana en la ciudad.

El Cinco de Mayo conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla de 1862, un hecho histórico que en Estados Unidos ha adquirido un significado especial como expresión de orgullo y herencia cultural para millones de personas de origen mexicano.

En Chicago, donde la población mexicana representa una parte significativa de los habitantes, esta celebración ha sido durante años una de las más importantes del calendario comunitario. No obstante, desde 2018 el desfile ha enfrentado diversas interrupciones, primero por la pandemia de COVID-19 y disputas administrativas, y ahora por el contexto migratorio.

Los organizadores reiteraron que la decisión responde a la necesidad de proteger a la comunidad en un entorno que consideran adverso. Aun así, expresaron su esperanza de que en el futuro existan condiciones que permitan retomar la celebración de manera segura.

Por ahora, el Cinco de Mayo de 2026 transcurrirá sin desfiles ni festividades masivas en Chicago. No será de gritos de júbilo, sino de un silencio cauteloso. Los organizadores confían en que, en años venideros, los paisanos podrán volver a las calles sin el “Jesús en la boca”, celebrando su herencia en libertad y sin la amenaza de una patrulla en cada esquina.

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