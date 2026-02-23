Clínicas de aborto están cerrando en EE.UU., tras revocarse derecho federal

Según el Instituto Guttmacher, desde la revocación del derecho federal al aborto en el caso Dobbs, Estados Unidos ha perdido 753 clínicas de aborto, siendo Nueva York uno de los estados más afectados con ocho clínicas menos en 2024. Este declive afecta gravemente el acceso a la atención médica reproductiva en comunidades vulnerables.

La administración de clínicas se ha vuelto insostenible bajo la presión económica resultante de tasas de reembolso estancadas y bloqueos administrativos. La presidenta de la Federación Nacional del Aborto, Brittany Fonteno, destacó la importancia del apoyo comunitario y financiero para las clínicas operativas.

“Cuando existen prohibiciones al aborto y las personas no pueden acceder a la atención que necesitan en las primeras etapas del embarazo, eso no necesariamente elimina su necesidad de dicha atención”, dijo Fonteno, palabras que recogió el medio CNN. “Por lo tanto, una de las consecuencias de las prohibiciones al aborto es que las mujeres se ven obligadas a esperar más tiempo en su embarazo para recibir la atención que necesitan, por lo que estamos viendo que cada vez más profesionales se centran en este tipo de atención especializada para el aborto”.

Telemedicina y acceso a la atención

Por otra parte, el aborto por telemedicina ha crecido, representando más del 25% de todos los abortos en EE.UU. en 2025. Sin embargo, la mayoría de los abortos continúan realizándose de manera presencial, lo que resalta la necesidad de mantener clínicas en las comunidades.

Clínicas se han mudado a estados permisivos como Illinois, Nuevo México y Virginia, cerca de zonas con bans; por ejemplo, Illinois pasó de 27 a 36 proveedores entre 2021-2023. Esto compensa cierres, manteniendo el total nacional estable pese a la inestabilidad.

Illinois se destaca como un punto crítico para la atención del aborto, con clínicas que han aumentado sus servicios a pesar de la disminución en el número total. Hope Clinic, por ejemplo, ha abierto una nueva ubicación para brindar atención a pacientes de numerosos estados, reflejando la importancia de la red de apoyo comunitario.

Abogados de derechos al aborto manifiestan angustia ante posibles nuevas restricciones federales que puedan afectar la disponibilidad de abortos médicos. Esto ha llevado a los proveedores a considerar planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio en sus comunidades.

Afectación en la salud mental de las mujeres

La revocación del derecho al aborto, como en el caso de la decisión Dobbs v. Jackson en EE.UU. que anuló Roe v. Wade, se asocia con un aumento en el distress mental entre mujeres en edad reproductiva. Estudios muestran que la negación de un aborto deseado genera más síntomas de ansiedad y baja autoestima en el corto plazo, comparado con quienes lo obtienen. Esta restricción agrava barreras como distancias de viaje a clínicas, incrementando el malestar psicológico en un 10% en estados con prohibiciones.

Evidencia clave del Estudio Turnaway. El Estudio Turnaway, un seguimiento longitudinal de cinco años, comparó mujeres que obtuvieron un aborto deseado con aquellas a las que se les negó por límites gestacionales. Las negadas experimentaron mayor ansiedad y baja autoestima una semana después, pero ambos grupos mejoraron con el tiempo; factores previos como abuso infantil influyen más en problemas mentales a largo plazo. Obtener el aborto no dañó la salud mental, y leyes que advierten de riesgos psicológicos carecen de base científica.

Impacto post-Dobbs. Tras la revocación en 2022, mujeres de 18-44 años en estados restrictivos mostraron un aumento significativo en distress mental (prevalencia subió 0.042, IC 95% 0.009-0.075), no visto en mayores de 45 años. Esto se intensificó con mayores distancias a clínicas de aborto (aumento 0.012, IC 95% 0.005-0.019), sugiriendo efectos amplios más allá de negaciones directas.

