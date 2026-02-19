Cada vez más embarazadas retrasan la atención prenatal: un cuarto de ellas lo hace, según los CDC

Un análisis de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) revela que solo el 75.5% de las mujeres embarazadas en EE.UU. recibieron atención prenatal durante el primer trimestre en 2024, una disminución de 78.3% con respecto al año 2021. Esta tendencia sugiere un cambio significativo en la búsqueda de atención médica durante el embarazo.

El porcentaje de mujeres que comienzan la atención prenatal en el segundo trimestre creció del 15.4% en 2021 al 17.3% en 2024. Adicionalmente, aumentó la cifra de mujeres que recibieron atención prenatal muy tardía o ninguna, del 6.3% al 7.3%, reflejando una creciente dificultad en el acceso a servicios médicos esenciales.

Esto representa un cambio marcado respecto de hace una década, cuando el porcentaje de mujeres con atención prenatal aumentó en general desde 2016 hasta 2021, señala el informe citado por NBC News.

Aunque el informe no especifica causas, se sugiere que la pandemia de COVID-19 y la decisión de la Corte Suprema en 2022 sobre Roe vs. Wade han afectado el acceso a la atención prenatal. Además, la investigación de March of Dimes de 2024 indica que más de un tercio de los condados en EE.UU. son considerados “desiertos de atención materna”.

Consecuencias de la falta de atención temprana

La falta de atención prenatal temprana tiene implicaciones significativas para la salud de la madre y el bebé. Especialistas enfatizan que acceder a cuidados médicos en las primeras etapas del embarazo permite detectar riesgos que podrían complicar la gestación, como infecciones del tracto urinario o condiciones como la preeclampsia.

En 36 estados, además de Washington, D. C., aumentaron las mujeres que retrasaron su primera consulta con ginecólogo o no recibieron atención prenatal. Incluso, en Florida, Georgia, Hawái, Nuevo México y Texas más de una de cada diez mujeres embarazadas cumplía estos criterios. En contraposición, en seis estados mejoró el acceso a la atención prenatal: Arkansas, Nueva Hampshire, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia Occidental y Wisconsin.

Comparación con otras latitudes

En muchos países la atención prenatal ha mejorado en cobertura y calidad, pero persisten brechas importantes entre regiones, niveles de ingreso y grupos sociales.

Indicadores globales clave

A nivel mundial, alrededor del 64% de las mujeres embarazadas reciben al menos cuatro controles prenatales, que es el estándar mínimo clásico usado como indicador de cobertura.

La Organización Mundial de la Salud recomienda ahora un esquema ampliado de 8 contactos prenatales para reducir mortalidad materna y perinatal y mejorar la experiencia de la mujer.

contactos prenatales para reducir mortalidad materna y perinatal y mejorar la experiencia de la mujer. En 2023 murieron cada día unas 712 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y parto; el 94% de estas muertes ocurre en países de ingresos bajos y medios, donde la falta o mala calidad del control prenatal es un factor clave.

Región de las Américas y América Latina

En 2021 se estimaron 14.7 millones de embarazos en la región de las Américas, de los cuales el 71% correspondió a América Latina y el Caribe.

Aproximadamente 12.9 millones de embarazadas tuvieron cuatro o más consultas prenatales, lo que equivale a una cobertura del 88% en las Américas y 86% en América Latina y el Caribe.

La CEPAL utiliza la cobertura de atención prenatal (al menos cuatro controles) como indicador formal de acceso y uso de servicios de salud durante el embarazo, lo que permite comparaciones entre países latinoamericanos.

Comparación entre países latinoamericanos

Un estudio reciente comparó las guías de atención prenatal de 13 países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

La mayoría de las guías siguen criterios alineados con las recomendaciones de OMS y OPS: captación precoz, historia clínica completa, examen físico integral y énfasis en detección temprana de factores de riesgo.

En todos los países evaluados se realizan mediciones básicas similares (peso, presión arterial, altura uterina, evaluación fetal), lo que se asocia con diagnósticos más oportunos y mejor pronóstico materno-fetal.

Se observaron diferencias en el número mínimo de controles: por ejemplo, El Salvador y Paraguay establecen un mínimo de cuatro consultas en todo el embarazo, la mitad de lo que sugieren las guías actualizadas de OMS/OPS (ocho contactos).

También varía la incorporación de psicoprofilaxis y preparación para la lactancia: la OPS la considera parte de la atención continua, y países como Argentina, El Salvador, Paraguay, Venezuela y República Dominicana la integran de manera explícita; otros la inician más tarde en el embarazo o como visita preconcepcional.

