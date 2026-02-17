Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte materna durante el embarazo

Los problemas cardíacos durante el embarazo son reconocidos como la principal causa de muerte relacionada con el embarazo en EE.UU., según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG). A medida que se incrementan las complicaciones como la hipertensión gestacional y la preeclampsia, también se eleva el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro.

El aumento de la edad materna, que ha pasado de 21 a 27,5 años en tres décadas, es un factor crítico. Las mujeres mayores de 40 años enfrentan un riesgo 30 veces mayor de muerte materna relacionada con enfermedades del corazón en comparación con las menores de 20 años.

Expertos sugieren que aquellas que experimentaron complicaciones durante el embarazo deben someterse a evaluaciones anuales de su riesgo cardiovascular. La Dra. Hausvater, cardióloga y codirectora del programa de investigación cardioobstétrica de NYU Langone Health, en declaraciones a ABC News, enfatiza la importancia de optimizar la salud del corazón desde etapas tempranas.

Prevención y últimas estadísticas

A pesar de las preocupaciones, se estima que el 80% de las muertes relacionadas con el embarazo son prevenibles, registran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El acceso a cuidados prenatales adecuados y seguimientos médicos puede reducir significativamente los riesgos.

Síntomas de problemas cardíacos a vigilar

Las mujeres embarazadas enfrentan cambios fisiológicos que pueden agravar problemas cardíacos, por lo que es clave vigilar síntomas específicos. Identificarlos tempranamente permite una intervención oportuna.

Síntomas principales

Estos signos, según fuentes médicas confiables, indican posible insuficiencia cardíaca o complicaciones cardiovasculares durante el embarazo.

Dificultad para respirar o falta de aire, especialmente al acostarse o con poco esfuerzo.

Latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares (palpitaciones).

Dolor en el pecho o abdomen.

Hinchazón en piernas, pies o abdomen (edema).

Cansancio extremo o fatiga que impide actividades normales.

Signos de alarma adicionales

Otros indicios que requieren atención inmediata, más allá de síntomas comunes del embarazo.

Tos con sangre o tos nocturna.

Mareos, debilidad, desmayos o inestabilidad.

Dolor de cabeza intenso y persistente.

Disnea progresiva, ortopnea o síncopes.

Recomendaciones

Consulta siempre a un médico o cardiólogo si notas estos síntomas, ya que pueden confundirse con el embarazo normal, pero indican riesgos como edema pulmonar. El monitoreo preconcepcional y durante el embarazo es esencial en casos de cardiopatías previas.

Pruebas de detección

Durante el embarazo, varias pruebas adicionales permiten detectar problemas cardíacos en etapas tempranas, tanto en la madre como en el feto. Estas se recomiendan según factores de riesgo como historial familiar o síntomas iniciales.

Pruebas para la madre

La ecocardiografía es clave para evaluar la estructura y función cardíaca, detectando anomalías como insuficiencia o defectos congénitos agravados por el embarazo. Otras incluyen electrocardiograma (ECG) para ritmos anormales y monitoreo de presión arterial frecuente, ya que la hipertensión puede indicar riesgos cardíacos futuros.

Pruebas para el feto

La ecocardiografía fetal, realizada entre las semanas 18-24, identifica cardiopatías congénitas tempranas mediante ultrasonido detallado del corazón fetal. Se complementa con translucencia nucal, análisis del ductus venoso o amniocentesis si hay sospecha genética.

Cuándo solicitarlas

Se indican en embarazos de alto riesgo, como antecedentes de cardiopatía o diabetes gestacional, para planificar intervenciones oportunas. Consulta siempre a un especialista para personalizarlas.

