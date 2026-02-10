Qué tiempo esperar después de una cesárea para tener relaciones sexuales

Durante el posoperatorio de una cesárea, el cuerpo atraviesa cambios físicos y hormonales importantes, por lo que retomar la vida sexual debe hacerse con cautela. Aunque es una intervención quirúrgica frecuente, no deja de ser una cirugía abdominal mayor que requiere un proceso de recuperación cuidadoso.

La pregunta más común entre muchas mujeres es cuánto tiempo se debe esperar para volver a tener relaciones sexuales, sin poner en riesgo la salud ni la cicatrización.

Cuánto debes esperar para tener relaciones sexuales después de una cesárea

Generalmente, las mujeres suelen permanecer entre dos y tres días hospitalizadas. Según explica el doctor David Puls, osteópata, médico de familia y obstetra en la Banner Health Clinic, en Greeley, sentirse completamente recuperada puede tomar entre tres y seis meses, siempre que no haya complicaciones.

Esto no significa que la actividad sexual deba retomarse solo después de ese periodo, pero sí que el cuerpo necesita un tiempo mínimo para sanar internamente, especialmente el útero y las incisiones quirúrgicas.

De acuerdo con la American Academy of Obstetrics and Gynecology, la intimidad sexual con coito vaginal no es recomendable durante las primeras semanas posteriores a la cesárea. El doctor David Puls señala que la mayoría de los obstetras coinciden en un plazo mínimo de seis semanas.

Antes de ese tiempo, existe mayor probabilidad de presentar dolor, sequedad vaginal, molestias en la zona pélvica o incluso la reapertura de la herida quirúrgica si no ha cicatrizado por completo.

Algunas mujeres necesitan esperar más tiempo cuando hubo traumatismos vaginales, partos asistidos, distocia, infecciones o complicaciones durante o después de la cesárea.

Después de una cesárea, el cuerpo necesita un tiempo mínimo para sanar internamente, especialmente el útero y las incisiones quirúrgicas. Crédito: BaLL LunLa | Shutterstock

Cómo retomar la intimidad sexual de forma segura

Una vez transcurridas las seis semanas y con la aprobación del obstetra, es posible comenzar a recuperar la vida sexual. Aun así, es normal sentir incomodidad al inicio. Por ello, se recomienda el uso de lubricantes, elegir posiciones que no ejerzan presión sobre el abdomen y observar que la incisión no presente dolor ni sangrado.

“La paciencia y la comprensión son parte de una buena relación y estas deben aumentar después de una cesárea”, recuerda el doctor Puls.

