¿Es malo ir a un velorio si estoy embarazada?

Seguramente, alguna vez escuchaste de tu abuela: “no puedes ir a un velorio, porque estás embarazada“. Y aunque te suena un poco rebuscado o una recomendación exagerada, lo cierto es que existen dos enfoques claros que explican por qué se desaconseja esta práctica: uno médico y otro espiritual.

La segunda no posee base científica, es decir, religiosa, pero la médica podría estar respaldada por expertos en ginecología y obstetricia, por un factor comprensible asociado a tu gestación.

Por qué ir a un velorio puede ser perjudicial si estás embarazada

Desde el punto de vista médico, el principal factor de riesgo no está relacionado con el fallecido ni con el lugar, sino con el estado emocional de la mujer embarazada. Durante el embarazo, el cuerpo atraviesa cambios hormonales profundos que incrementan la sensibilidad emocional y la respuesta al estrés.

En este sentido, los velorios suelen estar cargados de llanto, angustia y tensión emocional. Estar expuesta a estas emociones puede provocar reacciones intensas que alteren el bienestar de la madre.

Si ves a alguien llorar desconsoladamente, tus condiciones emocionales del embarazo podrían llevarte a vivir la tristeza más de cerca, provocándote llanto, angustia, y en el peor de los casos, generando un cuadro de ansiedad. Es indudable que todo esto afectará la salud de tu bebé.

El estrés prolongado o episodios de ansiedad pueden desencadenar aumento de la presión arterial, contracciones prematuras o alteraciones en el descanso, factores que los especialistas recomiendan evitar durante la gestación.

La razón espiritual por la que jamás debes ir a un funeral estando embarazada

Más allá de la medicina, muchas culturas sostienen creencias espirituales que refuerzan esta advertencia. Aunque no cuentan con respaldo científico, siguen teniendo peso en la toma de decisiones de muchas mujeres.

Según expertos esotéricos, si asistes vas a exponer “la vida” y “la muerte” en un solo salón, lo cual produce un choque energético sumamente dañino para tu bebé. Desde esta perspectiva, se considera que la energía asociada a la muerte puede interferir con la gestación.

Además, en un velorio y más todavía en un cementerio, abundan todo tipo de energías espirituales, sobre todo negativas (almas en pena) que podrían adherirse a ti, afectando severamente tu embarazo. Ojo, esto último, según supersticiones y creecias espirituales.

