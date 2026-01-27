Estudio recomienda suplir falta de hierro durante el embarazo

Un equipo de investigación, que incluye científicos de la Universidad de Granada y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha concluido que medir las reservas de hierro desde el inicio del embarazo es crucial para reducir el riesgo de anemia en la madre y mejorar la salud del recién nacido. El estudio se publicó en la revista The Lancet.

La investigación se realizó con 600 mujeres mayores de 18 años con deficiencia de hierro no anémica, en tres hospitales de Lahore, Pakistán. Las participantes fueron asignadas aleatoriamente a dos grupos: uno recibió solo suplementación oral y el otro recibió hierro intravenoso además del tratamiento oral.

Las mujeres en el grupo de intervención mostraron un aumento significativo en los niveles de hemoglobina, mientras que solo el 23% desarrolló anemia antes del parto, en comparación con el 74% del grupo de control. También reportaron menores niveles de fatiga durante el embarazo.

Impacto en la salud fetal

Los datos revelaron que el 11% de los recién nacidos cuyas madres recibieron solo tratamiento oral presentaron restricciones de crecimiento, mientras que en el grupo que recibió hierro intravenoso, la cifra cayó al 1%.

Además, el peso al nacer fue superior en los neonatos cuyas madres recibieron la infusión, evidenciando el impacto positivo del tratamiento.

Estrategias de detección

La investigación sugiere un enfoque más proactivo en la detección de deficiencia de hierro no anémico, actualmente infradiagnosticada.

Se recomienda implementar la medición sistemática de ferritina al inicio del embarazo para mejorar la salud materna e infantil, dado que la evaluación exclusiva de hemoglobina no es suficiente para identificar mujeres en riesgo.

Dieta a seguir contra la deficiencia de hierro

Para una mujer embarazada con deficiencia de hierro es clave aumentar la ingesta de alimentos ricos en este mineral mediante una dieta equilibrada, priorizando fuentes de hierro hemo (animal) que se absorben mejor, y combinándolos con vitamina C para optimizar la absorción.

Alimentos recomendados

Hierro hemo (alta absorción) : Carnes magras como ternera o buey (1-2 veces/semana), pollo, pescado (4-5 veces/semana, bien cocido), mariscos como mejillones o berberechos (bien cocinados), huevos e hígado (máx. 100 g/semana).

: Carnes magras como ternera o buey (1-2 veces/semana), pollo, pescado (4-5 veces/semana, bien cocido), mariscos como mejillones o berberechos (bien cocinados), huevos e hígado (máx. 100 g/semana). Hierro no hemo (vegetal) : Legumbres (lentejas, garbanzos, judías; 3 veces/semana), verduras de hoja verde (espinacas, acelgas, brócoli), frutos secos, semillas y cereales integrales o enriquecidos.

: Legumbres (lentejas, garbanzos, judías; 3 veces/semana), verduras de hoja verde (espinacas, acelgas, brócoli), frutos secos, semillas y cereales integrales o enriquecidos. Otros: Frutas como fresas, higos o aguacate aportan algo de hierro, aunque en menor cantidad.

Mejora la absorción. Consuma estos alimentos con vitamina C de pimientos rojos, tomates, naranjas, kiwis o fresas en las comidas principales para potenciar la asimilación del hierro hasta un 15% en fuentes animales y mejorar la de vegetales.

Evite inhibidores. Separe los lácteos (calcio bloquea el hierro), té, café e infusiones de las comidas ricas en hierro; tómelos entre horas. La ingesta diaria recomendada es de 18-27 mg, más suplementos si lo indica el médico (30-120 mg según gravedad)

