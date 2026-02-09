Cuál es el mejor día del mes para quedar embarazada

Todas las mujeres cumplen un ciclo menstrual que las hace más fértiles o menos fértiles durante el mes, un escenario que crea confusión al momento de planificar un embarazo. En este sentido, existen días que son propicios para lograr una gestación, siempre que haya un acto sexual con coito vaginal.

Especialistas en fertilidad coinciden en que debes conocer cuáles son tus días fértiles, de modo que, si no usas métodos anticonceptivos, puedas también evitar un embarazo no deseado. El punto central está en comprender cómo funciona el ciclo menstrual y, en especial, el momento de la ovulación.

Pero ojo, las confusiones suelen aparecer cuando el ciclo no es regular, hay retrasos menstruales o se produce un cambio reciente de método anticonceptivo. Aun así, los expertos señalan que sí existe un periodo más favorable para la concepción, indica Estar Mejor.

Qué es la ovulación y cuál es el mejor día para quedar embarazada

La ovulación es la fase del ciclo menstrual en la que uno de los ovarios libera un óvulo maduro. Ese óvulo queda disponible para ser fecundado y marca el momento de mayor fertilidad del mes.

Durante esta etapa, el cuerpo femenino se encuentra biológicamente preparado para un embarazo. Por ese motivo, el mejor día para quedar embarazada coincide con el día de la ovulación o las jornadas cercanas a ella.

Un punto importante es el tiempo de vida del óvulo. Una vez liberado, el óvulo sobrevive entre 12 y 24 horas. Esto significa que la posibilidad de embarazo es más alta durante ese intervalo breve.

Cómo calcular el mejor día para salir embarazada

Uno de los métodos más utilizados es el método del calendario. Para aplicarlo, es necesario conocer la duración del ciclo menstrual completo. En mujeres con ciclos regulares, este suele ser de 28 días.

En ese caso, la ovulación ocurre alrededor del día 14, contando desde el primer día de la menstruación. Ese día se considera el más propicio para quedar embarazada, junto con los dos o tres días anteriores.

Es importante recordar que el ciclo menstrual comienza el primer día del sangrado y no cuando termina el periodo. Llevar un registro mensual ayuda a identificar patrones y estimar con mayor precisión la ovulación.

Actualmente, muchas personas utilizan aplicaciones móviles para llevar un diario menstrual, aunque también puede hacerse de forma manual. Considera que debes darle a cualquier app confiable la información más precisa posible, de lo contrario, los cálculos podrían ser errados.

Y en caso del que el ciclo sea irregular, calcular la ovulación solo con el calendario resulta menos preciso. En estos escenarios, los especialistas recomiendan observar señales del cuerpo, como cambios en el flujo vaginal, o recurrir a pruebas de ovulación disponibles en farmacias.

Asimismo, un ginecólogo puede orientar con mayor exactitud mediante estudios hormonales o seguimiento del ciclo.

Te puede interesar:

· Estudio recomienda suplir falta de hierro durante el embarazo

· Dieta keto y metabolismo: qué le pasa a tu cuerpo cuando entras en cetosis

· ¿Tomar antibióticos con leche es riesgoso? Los médicos advierten



