Dieta keto y metabolismo: qué le pasa a tu cuerpo cuando entras en cetosis

Una investigación reciente revivió el debate sobre la dieta cetogénica (keto), esta vez con resultados que han sorprendido incluso a expertos en nutrición: pasar a cetosis no solo afecta la pérdida de peso, sino cómo el organismo prioriza las fuentes de energía, con efectos potenciales sobre el apetito, la inflamación y el microbioma intestinal.

La dieta keto, o cetogénica, es un plan alimentario que reduce de forma drástica los carbohidratos y prioriza grasas saludables y proteínas. Al hacerlo, el cuerpo entra en un estado llamado cetosis, en el que deja de usar la glucosa como principal fuente de energía y comienza a quemar grasa para producir cetonas, un combustible alternativo para el cerebro y los músculos.

Este cambio metabólico no ocurre de un día para otro. Generalmente requiere varios días de adaptación y una reducción sostenida de azúcares y harinas. Durante ese proceso, muchas personas experimentan menos apetito, mayor sensación de saciedad y una utilización más eficiente de la grasa corporal, lo que explica por qué la dieta keto sigue despertando interés más allá de la simple pérdida de peso.

Dieta keto: el cambio interno que va más allá de bajar de peso

El estudio publicado por la revista científica Nutrients y revisado por pares y citado en medios de salud internacionales— encontró que una adaptación prolongada a la dieta keto puede cambiar la forma en que las células utilizan las grasas y azúcares, favoreciendo procesos metabólicos que antes se creían exclusivos del ejercicio o el ayuno prolongado.

Dieta keto: por qué tu cuerpo empieza a usar la grasa de otra manera. Crédito: Shutterstock

Lo llamativo es que estos cambios metabólicos no se limitan a la pérdida de kilos: los investigadores observaron que las personas en cetosis prolongada tienden a experimentar menos hambre espontánea, menor inflamación crónica y mejoras en marcadores de salud metabólica en comparación con dietas bajas en calorías convencionales.

Nuevos hallazgos sobre la dieta keto

A diferencia de una dieta baja en calorías estándar, la dieta keto obliga al cuerpo a producir cetonas a partir de las grasas, un estado conocido como cetosis. Cuando esto sucede, la energía deja de depender principalmente de los carbohidratos y pasa a provenir de las grasas almacenadas y los cuerpos cetónicos circulantes.

Según los resultados preliminares del nuevo estudio:

La cetosis sostenida puede reducir la sensación de hambre, incluso cuando se consumen menos calorías que de costumbre.

Los niveles de insulina en sangre se mantienen más estables, lo que puede disminuir la acumulación de grasa abdominal.

Algunas personas mostraron menor inflamación sistémica, un factor relacionado con el riesgo de enfermedades crónicas.

Este perfil metabólico no se logra simplemente reduciendo calorías: es el resultado de una reorganización energética a nivel celular que convierte a la grasa en “combustible preferido”.

¿Por qué esta noticia se volvió viral?

La dieta keto ha sido objeto de controversia por años: defensores la promueven como una de las dietas más efectivas para perder peso rápido, mientras que críticos advierten sobre sus posibles efectos secundarios si se sigue sin asesoría profesional.

Lo que hace sensacional esta investigación es que no se centra solo en perder kilos, sino en cómo cambia el cuerpo de forma profunda para procesar energía, algo que podría tener implicaciones más allá de la simple estética.

Esto explica por qué el tema explotó en búsquedas y redes: no es solo “keto adelgaza”, sino “keto reprograma tu metabolismo”.

Muchas personas preocupadas por su sobrepeso encuentran un buen aliado en la dieta keto. Crédito: Lee Charlie | Shutterstock

¿Significa que es la mejor dieta para todos?

No necesariamente. Los expertos señalan que las respuestas metabólicas varían según genética, edad y estilo de vida. Además, no todo el mundo tolera bien estados prolongados de cetosis y, sin supervisión, una dieta keto puede ser deficiente en micronutrientes esenciales.

Sin embargo, estos hallazgos sugieren que para ciertas personas, especialmente aquellas con resistencia a la insulina o problemas metabólicos, la cetosis puede ofrecer beneficios que van más allá del simple número en la balanza.

Hackeando el metabolismo

En síntesis, una investigación reciente plantea que la dieta keto modifica cómo tu cuerpo utiliza la energía: menos hambre, más uso de grasa como combustible y posibles beneficios para la salud metabólica. No se trata solo de contar calorías, sino de cambiar la forma en que tu organismo decide qué quemar y cuándo.

Esta nueva evidencia ha captado la atención de científicos, nutricionistas y público general porque nunca antes se había documentado con tanta claridad un efecto metabólico tan profundo asociado a la cetosis prolongada.

