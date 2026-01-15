Rol de la dieta en la salud hormonal: alimentos y bebidas podrían estar saboteando tus niveles de testosterona

Los expertos médicos afirman que, aunque la dieta desempeña un papel en los niveles de testosterona, el impacto de factores del estilo de vida, como el sueño y el estrés, es determinante en la salud hormonal.

“La falta de sueño, la obesidad, la resistencia a la insulina, las enfermedades agudas y el estrés crónico suprimen la testosterona mucho más que cualquier alimento”, dijo a Fox News Digital el Dr. Khameinei Ali, médico en ejercicio en Nueva York y expresidente de la Sociedad Médica del Condado de Westchester.

No obstante, estrictamente en el orden de la dieta, especialistas explican que a quienes experimentan baja energía, disminución del deseo sexual u otros síntomas relacionados con las hormonas, los alimentos concentrados o suplementos pueden empeorar el problema.

Para no caer en déficit de esta importante hormona, destacan varios alimentos, bebidas y suplementos comunes que vale la pena tener en cuenta.

Alimentos y suplementos destacados

Cúrcuma y curcumina. Se ha observado que dosis altas podrían afectar negativamente la testosterona, aunque la evidencia en humanos es limitada.

Productos lácteos. La interacción de ciertas proteínas lácteas con la prolactina puede interferir en la producción de testosterona, aunque generalmente esto ocurre en individuos con condiciones médicas específicas.

Alimentos rico en polifenoles. Compuestos presentes en alimentos como el té verde y los frutos rojos pueden inhibir la conversión de testosterona a DHT, pero su consumo moderado es beneficioso.

Consumo de alcohol. El alcohol se ha vinculado claramente con una reducción en los niveles de testosterona, especialmente cuando se combina con malos hábitos de sueño y aumento de peso.

Alimentos ultraprocesados. Estos alimentos son considerados un riesgo mayor para la salud hormonal en comparación con ingredientes individuales específicos.

Los médicos señalan que la moderación y un enfoque equilibrado en la dieta son fundamentales para mantener la salud de la testosterona. El diagnóstico de problemas hormonales debería ser considerado ante síntomas persistentes.

Testosterona y salud general

Los niveles de testosterona, cuando están desequilibrados (ya sea bajos o altos), pueden impactar significativamente la salud general al afectar funciones físicas, mentales y metabólicas. Niveles bajos suelen causar fatiga, pérdida muscular y problemas emocionales, mientras que niveles altos pueden elevar riesgos cardiovasculares y hormonales.

Efectos de niveles bajos. Bajos niveles de testosterona provocan disminución de la libido, disfunción eréctil, aumento de grasa corporal (especialmente abdominal) y debilidad ósea, incrementando el riesgo de osteoporosis. Además, generan fatiga crónica, niebla mental, depresión e irritabilidad, afectando el bienestar emocional y la concentración diaria. La anemia y el síndrome metabólico también son comunes en casos prolongados.

Efectos de niveles altos. El exceso de testosterona causa agresividad, acné, infertilidad por reducción de espermatozoides y ginecomastia debido a la conversión en estrógenos. Aumenta riesgos cardiovasculares como hipertensión, coágulos sanguíneos y colesterol alterado, además de daño hepático en casos de abuso de suplementos. Otros impactos incluyen apnea del sueño, aumento de glóbulos rojos y posible cáncer de próstata.

Recomendaciones generales

Mantener un equilibrio hormonal mediante chequeos médicos es clave, ya que síntomas varían por persona y requieren evaluación profesional para evitar complicaciones a largo plazo.