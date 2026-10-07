Mike Jonson prevé un juicio político en contra de Donald Trump si los demócratas recuperan la Cámara

Mike Jonson, presidente de la Cámara de Representantes, acepta que se avecina un juicio político (impeachment) en contra del presidente Donald Trump en caso de que los demócratas triunfen durante las elecciones de mitad de mandato.

A medida que las políticas impulsadas por el mandato neoyorquino han aletargado el crecimiento de la economía, elevado el precio de los combustibles, impulsado a la inflación y perjudicado el respeto hacia Estados Unidos al verse sumergido en una costosa guerra en Irán que luce interminable, la probabilidad de que el Partido Republicano termine siendo superado en las elecciones de mitad de mandato es cada día más alta.

A menos de un mes de llevarse a cabo los comicios donde se definirá el destino de la Cámara de Representantes y el Senado, Trump recorre varios puntos del país tratando de apuntalar mediante mítines el respaldo hacia los candidatos conservadores que contendrán el 3 de noviembre.

Sin embargo, al interior del Partido Republicano impera el divisionismo y un segmento de sus integrantes, anímicamente ha comenzado a desfallecer dando casi por hecho un revés en las urnas de consecuencias desgarradoras par Trump.

JENNINGS: Let's say Democrats take the House. How sure are you that they would immediately move to impeach President Trump?



MIKE JOHNSON: It's guaranteed. Probably on the first day. pic.twitter.com/1SEzXdYqnw — Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2026

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, anticipa que cederles el control a sus adversarios implicará ponerle una soga en el cuello del jefe de la nación, pues muy probablemente será exigido iniciar un juicio en su contra.

“Está garantizado, probablemente el primer día, o incluso el segundo. Recuerden, ya presentaron los artículos de juicio político en este Congreso. Y están ansiosos por actuar”, señaló el abogado de Luisiana.

Cabe señalar que en los comicios de mitad de mandato se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado, y además se elegirán gobernadores en 36 estados y tres territorios estadounidenses, así como cargos locales y estatales en varios puntos del territorio estadounidense.

Diversos analistas políticos coinciden en señalar que una hipotética caída de los republicanos implicaría dos años de constantes enfrentamientos entre las Cámaras y el presidente de la nación, votando en contra de prácticamente cualquier iniciativa presentada por los conservadores, lo cual terminará repercutiendo en la economía.

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