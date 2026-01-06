Trump “teme” juicio político si los republicanos no ganan este año las elecciones intermedias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a los republicanos: si no logran retener el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre, los demócratas volverán a impulsar un juicio político en su contra.

Actualmente, el control republicano de ambas cámaras ha servido como un escudo protector para la agenda de Trump, permitiéndole implementar políticas de mano dura sin el contrapeso de investigaciones legislativas profundas. Sin embargo, este equilibrio podría romperse el próximo 3 de noviembre, cuando se pongan en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Durante una intervención de más de una hora ante legisladores de su bancada, el mandatario estadounidense aseguró que los demócratas están esperando el más mínimo tropiezo para iniciar un tercer proceso de destitución en su contra.

“Tienen que ganar las elecciones de medio término. Porque si no las ganamos… ellos encontrarán un motivo para someterme a juicio político”, sentenció Trump, quien ya carga con el histórico estigma de ser el único presidente en la historia del país en enfrentar dos juicios políticos en un solo mandato.

“Me van a hacer un impeachment”, repitió el mandatario, buscando movilizar a su base electoral bajo la narrativa de una constante “cacería de brujas”. Trump aprovechó para señalar que, bajo su óptica, el expresidente Joe Biden debería haber sido destituido “por cien razones diferentes”, quejándose de que su propio partido no responde con la misma agresividad que los demócratas.

La retórica de Trump no solo se centró en la defensa de su puesto, sino en un ataque directo a la oposición, a quienes calificó de ser “más despiadados” que los republicanos. Según el líder republicano, la bancada demócrata posee una astucia “malvada” que les permite avanzar sus agendas a pesar de tener, según él, “políticas desastrosas”.

Rep. Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) on January 6th: "Today, that president who incited that insurrection, continues to lie about what happened that day…I saw on TV that he was claiming that we did not ask for the National Guard…For over three hours we begged him to send the… pic.twitter.com/LJ6Khwl4uq — CSPAN (@cspan) January 6, 2026

El fantasma del Congreso dividido

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto político tenso, marcado por encuestas que reflejan el descontento de amplios sectores del electorado con la situación económica del país.

Históricamente, las elecciones intermedias suelen favorecer al partido que no ocupa la Casa Blanca, un antecedente que preocupa al liderazgo republicano. En 2024, los republicanos recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, lo que ha permitido a Trump avanzar con su agenda legislativa en el arranque de su segundo mandato, incluidas medidas polémicas como el recorte de fondos a programas sanitarios.

Sin embargo, una eventual mayoría demócrata podría frenar esas iniciativas y abrir la puerta a investigaciones y procesos de destitución.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reforzó recientemente ese mensaje al advertir que, si los republicanos pierden la mayoría, “la izquierda radical” impulsará un nuevo juicio político contra Trump y generará “un caos absoluto”.

Los dos impeachments anteriores contra Trump fueron iniciados cuando los demócratas controlaban la Cámara. El primero, en 2019, por abuso de poder y obstrucción al Congreso tras presionar a Ucrania para perjudicar políticamente a Joe Biden. El segundo, en 2021, por “incitación a la insurrección” tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. En ambos casos, el Senado, entonces bajo control republicano, lo absolvió.

Más recientemente, algunos legisladores demócratas han sugerido que la operación estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro podría constituir un nuevo motivo de impeachment.

Sigue leyendo: