Taylor Swift elogia el nuevo álbum de Phoebe Bridgers “Lost Weekend”

La reconocida cantautora Taylor Swift expresó su admiración por el más reciente trabajo de Phoebe Bridgers, titulado “Lost Weekend”, a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram Stories, Swift no dudó en calificar el disco como un “triunfo absoluto en todos los sentidos” y confesó que no ha podido dejar de escucharlo.

“Es tu cumpleaños, pero nos ha hecho un regalo”, escribió Swift, refiriéndose al estreno del álbum, que coincide con la fecha de nacimiento de Bridgers. La intérprete de “All Too Well” también elogió la profundidad lírica del trabajo, destacando la manera en que Bridgers aborda el duelo con vulnerabilidad y honestidad.

“Escribir sobre el duelo con tanta vulnerabilidad y detalle, y confiar en el oyente tanta honestidad”, añadió, antes de cerrar su mensaje con un afectuoso “¡Feliz cumpleaños @phoebebridgers te quiero!”

Taylor Swift en sus historias de Instagram. Crédito: Taylor Swift/Instagram.

Admiración de Swift hacia Bridgers

No es la primera vez que Swift muestra su apoyo a Bridgers. En 2021, la invitó a participar en “Nothing New”, una de las pistas inéditas incluidas en “Red (Taylor’s Version)”. En aquella ocasión, Bridgers describió la experiencia como un “sueño” y confesó que llegó a llorar durante la grabación.

Además, destacó la habilidad de Swift como compositora y empresaria, señalando que “lo que ha podido construir solo escribiendo con destreza desde pequeña es una locura”.

La relación entre ambas artistas trascendió el estudio de grabación. Durante la gira Eras de Swift en 2023, Bridgers fue telonera en varios conciertos en ciudades como Nashville y Filadelfia. Recientemente, ambas coincidieron en el Reino Unido al asistir a la boda de los ingenieros de grabación Laura Sisk y Oli Jacobs, lo que reafirma su amistad más allá de lo profesional.

Con “Lost Weekend”, Phoebe Bridgers continúa consolidando su carrera como una de las voces más sinceras y originales de la escena indie folk.

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