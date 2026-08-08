“August” de Taylor Swift es eliminada de un video de la campaña de Trump en TikTok

Un video de TikTok publicado por la cuenta de campaña de Donald Trump perdió el audio de la canción “August” de Taylor Swift, en un nuevo capítulo de la larga disputa pública entre el presidente y la superestrella del pop.

El video, publicado hace cuatro días en la cuenta @TeamTrump —que cuenta con 14 millones de seguidores— mostraba a Donald y Melania Trump en un balcón contemplando fuegos artificiales, con el texto: “Ambiente porque es agosto y Donald Trump es nuestro presidente”. El pie de foto del video provocaba directamente a la cantante: “¡Estoy seguro de que @Taylor Swift va a estar súper emocionada de que hayamos usado su canción!”

Los seguidores de Swift notaron el viernes por la noche que la canción del álbum “Folklore” (2020) había sido eliminada del video. En la versión estadounidense de TikTok, aparece un mensaje que indica: “El titular de los derechos de autor no ha puesto este sonido a disposición en tu país”.

Este no es el primer video de la campaña de Trump que pierde acceso a la música de Swift. Un video del equipo Trump que incluía la canción “Father Figure”, publicado el 6 de noviembre de 2025, también vio su retirado en el audio.

Sin embargo, la eliminación no ha sido uniforme: un video publicado hace un día con una versión de “Red” de Swift todavía conserva su pista de audio disponible, y un video en la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca de noviembre pasado sigue acompañado de la banda sonora de “The Fate of Ophelia” de Swift.

Un historial de enfrentamientos

El incidente se suma a una larga historia de tensiones entre Swift y Trump. En septiembre de 2024, Trump publicó “ODIO A TAYLOR SWIFT” en redes sociales después de que la cantante anunciara su intención de votar por Kamala Harris para presidenta de Estados Unidos.

Swift escribió entonces: “Voto por @kamalaharris porque lucha por los derechos y causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda” .

Un mes antes, Trump había compartido imágenes generadas por inteligencia artificial que afirmaban falsamente que Swift le apoyaba para presidente, incluyendo una que la retrataba como el Tío Sam con un mensaje que decía “Taylor quiere que votes por Donald Trump”.

En aquel momento, Trump sugirió en una entrevista con Fox Business que no le preocupaba que Swift le demandara por las imágenes falsas, afirmando que “todas fueron inventadas por otras personas”.

Seguir leyendo:

· Amigos de Taylor Swift y Travis Kelce revelan nuevos detalles de su boda

· Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición juntos tras su boda

· El alcalde Mamdani confirma que Taylor Swift ya pagó la factura policial de su boda en Nueva York