El alcalde Mamdani confirma que Taylor Swift ya pagó la factura policial de su boda en Nueva York

La cantante Taylor Swift desembolsó más de $160.000 a la ciudad de Nueva York para cubrir los gastos del permiso necesario para celebrar su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce en el Madison Square Garden, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani en una rueda de prensa el pasado viernes.

La ceremonia, que tuvo lugar el 3 de julio, reunió a más de 1.000 invitados entre celebridades, deportistas, familiares y amigos cercanos de la pareja, y requirió un importante operativo de seguridad que incluyó cierres de calles, gestión del tránsito y un amplio despliegue de agentes del Departamento de Policía de Nueva York en los alrededores del icónico recinto de Manhattan.

El pago de los permisos

“Taylor Swift ya pagó el costo del permiso que se solicitó, que ascendió a más de $160.000 para ese evento y para la respuesta a ese evento“, declaró Mamdani a los periodistas, precisando que la autorización se formalizó “apenas unos días antes del evento en sí”.

El alcalde fue cuestionado sobre si esa cifra incluía las horas extra trabajadas por los agentes de policía, a lo que Mamdani respondió que el monto corresponde a la tasa del permiso, dejando abierta la posibilidad de que existan costes adicionales para la ciudad.

La celebración se extendió durante dos días: el viernes 2 de julio se organizó una cena de ensayo para unos 100 invitados, y al día siguiente tuvo lugar la ceremonia oficial y la recepción.

Los asistentes firmaron acuerdos de confidencialidad y no se permitió el uso de teléfonos ni fotografías en el interior del recinto, que fue transformado con cortinas y estructuras de madera para crear un ambiente más íntimo.

Un fan de Taylor Swift con velo de novia está sentada en un restaurante junto al Madison Square Garden donde se exhibe un cartel de “JUST&T MARRIED” durante una boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la National Football League Travis Kelce el viernes 3 de julio de 2026 en Nueva York.

Crédito: AP Photo/Ryan Murphy.

Una boda de lujo y alto coste

Además del gasto en permisos, la boda de Swift y Kelce supuso un desembolso millonario que, según estimaciones de especialistas en eventos de lujo, podría haber rondado entre $20 y $25 millones.

El alquiler del Madison Square Garden representó una parte sustancial del presupuesto, con cifras que oscilan entre $600.000 y $1,6 millones por noche.

La pareja lució atuendos de alta costura de Christian Dior, diseñados por Jonathan Anderson en estrecha colaboración con la cantante, y calzado a medida de Christian Louboutin. El actor y comediante Adam Sandler ofició la ceremonia, mientras que Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara y Fergie actuaron durante el festejo.

El evento también contó con rifas de regalos exclusivos que incluían bolsos de diseñador, relojes Cartier y un Chevrolet Chevelle de 1970 personalizado. En contraste con el lujo de la celebración, Swift y Kelce donaron $26 millones de dólares repartidos entre 20 organizaciones benéficas en Estados Unidos días antes de la ceremonia.

Las autoridades explicaron que este tipo de permisos son parte del procedimiento habitual cuando un evento privado de gran escala requiere ocupar espacios públicos o demanda servicios extraordinarios por parte de la ciudad.

Mamdani calificó el evento como parte de “una serie de celebraciones tanto históricas como generacionales” para Nueva York, que en ese verano también acogió el primer campeonato de los New York Knicks en 53 años, la Copa Mundial de la FIFA y los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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