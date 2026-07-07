Taylor Swift y los votos que hicieron llorar a Travis Kelce en el altar

Los detalles sobre el enlace matrimonial entre Taylor Swift y Travis Kelce continúan saliendo a la luz, y ahora ha sido el turno de conocer uno de los momentos más emotivos de la ceremonia: el intercambio de votos.

De acuerdo con fuentes citadas por la revista People, el intercambio de votos entre la cantante y el jugador de la NFL se caracterizó por propiciar un desborde de emociones que terminó en llanto para algunos de los asistentes, así como para el novio.

Y es que según el testimonio de algunos asistentes, la intérprete de “Lover” hizo mención en su discurso de una anécdota sobre el jugador de los Kansas City Chiefs que se remonta a sus años de estudiante de secundaria.

“Taylor habló de cómo Travis era el chico en la secundaria que, aunque era el atleta estrella, iba a sentarse con los chicos menos populares que estaban siendo intimidados a la hora del almuerzo“, citó el portal estadounidense.

Así se anunció el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden. Crédito: Ryan Murphy | AP

Asimismo, la fuente agregó que el relato de la famosa “Taylor habló de cómo hubiera deseado conocer a alguien así cuando ella estaba en la secundaria. Fue muy especial“.

El mismo reporte aseguró que tanto Swift como Kelce escribieron sus propios votos, y que la cantante cantó partes de los suyos, conmoviendo a su ahora esposo hasta las lágrimas.

“Travis estuvo muy conmovido durante los votos”, se recalcó. “Pensarías que la novia sería la que lloraría más, pero en realidad fue Travis el que estuvo más conmovido”.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tuvo lugar el pasado 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden, ubicado en el corazón de Manhattan, Nueva York. Para sorpresa de muchos, la unión fue oficializada por el actor Adam Sandler, amigo y colega de la pareja. Además, en lugar de damas de honor, la famosa eligió a Austin Swift, su hermano, como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce fue el “Best Man” del novio.

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